Ata që nuk i lajnë dhëmbët çdo ditë mund të preken nga kjo sëmundje

Dihet tashmë se rreziku i demencës lidhet me një sërë faktorësh, si mosha dhe predispozicioni gjenetik. Megjithatë, ekspertët thonë se disa zakone të zakonshme mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e demencës.

Në fakt, studimet kanë treguar se ekziston një gjë që bëjmë në banjë që mund të rrisë në qiell rrezikun e demencës. Ata thonë se ky zakon mund të rrisë rrezikun e demencës deri në 65% sesa nëse ndiqni rekomandimet e mjekëve për këtë temë.

Demenca: Moslarja e dhëmbëve çdo ditë lidhet me rrezik deri në 65% më të lartë

Sipas një studimi të botuar në Journal of the American Geriatrics Society, moslarja e dhëmbëve çdo ditë mund të rrisë ndjeshëm shanset për të zhvilluar demencë një ditë.

Pas rishikimit të të dhënave nga 5,468 të moshuar gjatë një periudhe studimi 18-vjeçare, studiuesit zbuluan se “njerëzit që raportuan se nuk i lajnë dhëmbët çdo ditë kishin një rrezik 22% deri në 65% më të lartë të demencës sesa ata që lanë tre herë në ditë”.

Kur studiuesit i ndanë pjesëmarrësit sipas gjinisë, ata gjetën diçka edhe më befasuese. “Burrat me funksion të pamjaftueshëm mastikues natyral që nuk mbanin proteza, kishin një rrezik 91% më të lartë të demencës sesa ata me funksion joadekuat natyral mastikues”. “Funksioni natyror mastikues” përkufizohej si prania e 10 ose më shumë dhëmbëve të sipërm dhe gjashtë ose më shumë dhëmbëve të poshtëm. Kjo do të thotë se rreziku është i lartë vetëm nëse vuani nga një karies serioz dentar.

Të dentistët shpjegojnë se ata kanë higjiena e dhëmbëve mund të jenë më të prirur për të dementias të tilla si Alzheimer sëmundje dhe çmenduri enëve të gjakut, bakteret caktuara mund të rritet në gojë.

Bakteri ‘Porphyromonas gingivalis’ është shkaktari më i zakonshëm i sëmundjes së mishrave të dhëmbëve. Një studim i fundit tregoi se pllakat e proteinës beta-amiloide, një tipar kyç i sëmundjes së Alzheimerit, mund të prodhohen nga trupi në përgjigje të këtij bakteri. Nëse nuk i lani dhëmbët rregullisht, bakteret në gojë mund të çojnë në sëmundje periodontale, e cila nga ana tjetër duket të jetë e lidhur me një rrezik më të lartë të demencës.

Pothuajse gjysma e të rriturve kanë një formë të sëmundjes së mishrave të dhëmbëve

Ekspertët paralajmërojnë se mbi 47% e të rriturve mbi 30 vjeç kanë një formë të sëmundjes periodontale. Ata shtojnë se incidenca e gingivitit rritet me moshën. Mbi 70% e njerëzve të moshës 65 vjeç e lart janë të prekur nga kjo gjendje.

Faktorë të tjerë rreziku mund të përcaktojnë gjithashtu gjasat e një problemi, thotë CDC e SHBA: “Kjo gjendje është më e zakonshme tek meshkujt sesa tek femrat (56.4% kundrejt 38.4%), tek ata që jetojnë nën pragun e varfërisë (65.4%), ata me nivel më të ulët arsimor (66,9%) dhe duhanpirës (64,2%)”.