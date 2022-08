Ata nuk janë këngëtarë? Ylli Baka ironizon binjakët Veshaj

Këngëtari i muzikës popullore shqiptare Ylli Baka ka qenë i ftuar në emisionin “Pushime on Top”.

Ylli Baka i ka kënduar vazhdimisht vendit të tij, por kohët këngëtari na ka zbuluar se së shpejti do të ketë një bashkëpunim me vëllezërit korçarë Endrin dhe Stefin.

”Do të sjellë një bashkëpunim jo me vëllezërit pogradecar por me ata që të shkatërrojnë fare, vëllezërit korçar”, ka thënë Ylli Baka.

Ndërsa ai pëgjigjet për këngën që do të sjellë gazetarja e ngacmon duke i thënë se meqënëse je në Vlorë mendova që do bëje një këngë me binjakët.

Ndërkohë Ylli përgjigjet, “Po ça të them unë, hajt të na rrojë Baftjari”…

Duke lenë kështu të nënkuptohet se vëllezërit Veshaj nuk janë këngëtarë…/albeu.com