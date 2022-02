Associated Press: Dëgjohen të shtëna me armë pranë Qeverisë në Ukrainë

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar pranë lagjes qeveritare të Kievit, raporton Associated Press.

Ende nuk ka asnjë informacion se kush ka qëlluar dhe nëse ka të lënduar.

Kujtojmë që pak më herët, banorëve të Kiev iu bë thirrje të qëndronin nëpër banesa pasi ushtria ruse ishte shumë pranë. /albeu.com

An air-raid alert has been declared in Kyiv, and residents are asked to immediately move to shelter. This is like for the third time alert already pic.twitter.com/zwLzF68jlp

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 25, 2022