​Asnjëherë mos i hidhni këto gjëra në tualet

Kushdo që ka përvojë në mirëmbajtjen e hidraulikës dhe kanalizimeve do t’ju këshillojë që pecetat e lagura, të cilat nuk prishen aq lehtë në linjat e kanalizimeve si letra e zakonshme e higjienës, janë në fakt shkaku kryesor i bllokimit të kanalizimeve që mund të shkaktojnë dhimbje koke për pronarët e shtëpive dhe komunat.

Në vend të kësaj, mbani një kosh të vogël plehrash me kapak pranë tualetit dhe zbrazni shpesh.

Ushqimi

Nuk duhet të hedhim asnjëherë ushqimet e mbetura në tualetin. Sipas Doherty Plumbing nga Virxhinia, ushqimi mund të jetë shumë i madh për tubat, të shkaktojë bllokime dhe madje të thithë ujin, duke e përkeqësuar problemin.

Flokët

Tualeti duket si një vend i mirë për të hedhur flokët që sapo keni krehur, por nuk është kështu – për të njëjtat arsye që fijet e gjata të flokëve janë një lajm i keq për kanalet e lavamanit dhe dushit. Ato gjithmonë mund të kapen në tubacionet tuaja dhe të fillojnë të krijojnë një bllokim.

Topat e pambukut duken mjaft të buta për t’u rrëshqitur nëpër tuba, por si flokët dhe filli dentar, ato nuk shpërbëhen në ujë dhe mund të ngecin lehtësisht në diçka dhe të shkaktojnë bllokim.

Kjo është edhe arsyeja pse nuk duhet t’i hidhni produktet e higjienës femërore si tamponët dhe jastëkët, të cilat përbëhen nga fibra super absorbuese që bllokojnë kullimin.

Rërë (përfshirë mbeturinat e maceve)

Një ditë në plazh mund t’ju lërë të ndiheni sikur keni sjellë gjysmën e plazhit me vete, por duhet të përpiqeni të mbani rërën jashtë tubacioneve tuaja – si në kanalin e dushit ashtu edhe në tualet. Rëra është më e rëndë se uji dhe do të vendoset, dhe atëherë do të jetë shumë e vështirë ta lani atë. E njëjta gjë vlen edhe për mbeturinat e maces suaj, disa prej të cilave janë krijuar posaçërisht për t’u grumbulluar kur lagen.

Çamçakëz

Çamçakëzi mund të kontribuojë në bllokimin e tubave dhe tualeteve, si çdo substancë tjetër e papërshkueshme – por gjithashtu mund të përfundojë në rrugët ujore, duke kontribuar në problemin e madh mikroplastik të planetit.

Yndyra dhe vaj gatimi

Ndërsa ata mund të mbajnë motorin e një makine të funksionojë pa probleme, ata bëjnë të kundërtën për tubacionet tuaja, duke u forcuar, duke u vendosur në të gjitha gropat dhe duke tërhequr copa të çdo gjëje që noton përreth.