Asambleja e Përgjithshme e OKB-së voton pro rezolutës që fajëson Rusinë për krizën humanitare në Ukrainë

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së ka votuar në favor të një rezolute që e bën të qartë se Rusia është shkaku i vetëm i krizës humanitare në Ukrainë.

Pothuajse tre të katërtat e organizatës kërkuan akses ndihme dhe mbrojtje civile në Ukrainë dhe kritikuan Rusinë për krijimin e një situate “të tmerrshme” humanitare.

Rezoluta gjithashtu kërkon t’i jepet fund rrethimit të qyteteve, në veçanti të qytetit port të Mariupolit.

Është hera e dytë që Asambleja e Përgjithshme prej 193 anëtarësh ka izoluar në masë të madhe Rusinë për pushtimin e fqinjit të saj.

Rezoluta, e cila u hartua nga Ukraina dhe aleatët, mori 140 vota pro dhe pesë vota kundër nga Rusia, Siria, Koreja e Veriut, Eritrea dhe Bjellorusia.

Gjithsej 38 vende, përfshirë Kinën, abstenuan nga votimi.

The international community has spoken again: UNGA demands an immediate cessation of hostilities by Russia, in particular attacks against civilians.

140 votes for the Resolution on Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine.

Russia will be held accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 24, 2022