Artan Hoxha “ndriçon” ngjarjen: Kush është personazhi misterioz që do të kapte RENEA në Elbasan

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka nxjerrë detaje lidhur me operacionin e RENEA-s pak ditë më parë në Elbasan.

Hoxha u shpreh se RENEA shkoi në një operacion shumë sekret në Elbasan për të arrestuar një person shumë të kërkuar.

Sipas Hoxhës, askush nuk e dinte në Elbasan për operacionin që do të bëhej.

“U është dhënë një adresë dhe një emër. As trupa nuk e dinte që po shkonte atje. Është një person me inicialet L.M dhe nuk e kam hasur ndonjëherë. Ai është i panjohur për ne, por jo për policinë. Nuk e di nëse ky person ka dalë për shkak të Dumanit apo Hoxhajt. Nuk dihet nëse është vrasës apo organizator atentatesh, por njeri i rrezikshëm prandaj RENEA ka shkuar në Elbasan për këtë person. U kontrollua për këtë në tre katër adresa. Kur nuk kapën këtë, RENEA ka shkuar në tregun e Elbasanit dhe kanë shoqëruar dhjetë persona. Pastaj thanë se kishin shkuar për Suel Çelën dhe në fakt nuk kishte lidhje fare me Suel Çelën”, tha Artan Hoxha në Abc Live.

“Personi që është kërkuar aty është shumë i rrezikshëm. Do të jetë në vëmendje dhe do të ketë tentativa të tjera për ta arrestuar”, shtoi ai./albeu.com/