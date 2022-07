Artan Hoxha i hipën kamionit me banane: Thashë të bëjë nja dy rrugë të shpejta (FOTO LAJM)

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka postuar disa fotografi sipër një kamioni me banane.

Hoxha ironizon trafikun e kokainës me banane, që është kthyer në trend gjatë kohëve të fundit përmes portit të Durrësit.

Komentet Hoxha i bëri përmes një postimi në faqen e tij në Facebook.

Postimi i Hoxhës:

Sa te mblidhet bordi i qeverise te gjeje ku “humben” bananet e Ekuadorit, thashe t’i beje nja dy rruge te shpejta…🤣🤣🤣

Nami nami ne portin e Durresit…

Kush i zhduku 60 arka me banane kinge te sapoardhura nga Ekuadori???!!!

Jo po nga e di t’i qe jane afro nje ton kokaine???!!

Me falni po ne kete vend, qeveria ka ngritur Bord Transparence per te kontrolluar cmimin e çdo produkti sensitiv qe vjen nga importi, me perjashtim te kokaines, me falni, bananes, 🤣🤣🤣🤣

Dhe çuditerisht vetem aty, te kokaina, çmimi ka ruajtur stabilitetin global🤣🤣🤣🤣

Pse vetem Arditi do bej reklame me majmunin dhe torten e bananeve?!

Lere pastaj gjithe mediat qe jane mbushur me reklama bananesh…

Po perfitoj nga rasti dhe po e kaloj nje konteiner bananesh🤣🤣🤣