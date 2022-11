Arsyet pse jeni gjithmonë të uritur

Keni ngrënë pak minuta më parë dhe tashmë ndiheni të uritur?

Dëshira për të ngrënë përsëri mund të ketë një efekt të keq jo vetëm në figurën tuaj, por edhe në shëndetin tuaj, veçanërisht nëse zgjidhni ushqime jo të shëndetshme në ato momente. Pasi të jeni të vetëdijshëm për arsyet, do të jeni në gjendje të ndërmerrni hapat e nevojshëm për t’i zgjidhur ato.

1. Ju shmangni perimet jeshile

Perimet jeshile nuk janë pjesë e vakteve tuaja? Atëherë mos u habitni nëse hani 10 herë në ditë. Perimet jeshile janë të pasura me fibra dhe mungesa e fibrave mund të shkaktojë uri të tepruar. Ngrënia e ushqimeve të pasura me fibra do të vrasë urinë, por gjithashtu do t’ju ndihmojë nëse keni probleme me tretjen, sheqerin e lartë, presionin e gjakut dhe kolesterolin.

2. Nuk konsumoni mjaftueshëm proteina

Përveçse konsumimi i proteinave është i mirë për ndërtimin e muskujve, proteina është gjithashtu ideale për ata që përpiqen të reduktojnë marrjen e ushqimit në mënyrë që të humbin kilogramët e tepërt. Proteinat shpërbëhen më ngadalë dhe për këtë arsye ju mbajnë të ngopur më gjatë, prandaj është e rëndësishme t’i hani ato në sasi të mjaftueshme.

Nëse nuk hani mish, nuk keni nevojë të shqetësoheni për marrjen e proteinave, pasi mund ta merrni nga bimët, si fasulet, bizelet, arrat dhe farat.

3. Ju hani shpejt

Kur njeriu ha shpejt, sinjali se është i ngopur, që stomaku i dërgon pjesës tjetër të trupit, nuk ka kohë të mjaftueshme për të filluar punën, duke parandaluar kështu ndjenjën e ngopjes. Hulumtimet kanë vërtetuar se njerëzit që përtypin ushqim më gjatë, qëndrojnë të ngopur më gjatë.

4. Jeni të dehidratuar

Konsumimi i një sasie të mjaftueshme uji, të paktën dy litra në ditë, është i rëndësishëm për shëndetin, por edhe për parandalimin e teprimit.

Në disa raste kur mendoni se jeni të uritur, në fakt jeni të etur. Është e rëndësishme të hidratoni siç duhet trupin tuaj, dhe nëse jeni në një grup njerëzish që harrojnë të kapin një gotë ujë, mund të vendosni një kujtesë në telefonin tuaj, të shkruani një shënim në tavolinën tuaj ose të gjeni një mënyrë për veten tuaj. që do t’ju kujtojë të pini mjaftueshëm.

5. Çamçakëz

Përtypja e çamçakëzit, madje edhe ato pa sheqer, mund të rrisë dëshirën për ushqim. Gjatë përtypjes së çamçakëzit, pështyma grumbullohet në gojë, e cila gëlltitet dhe tretet. Kur arrin në stomak, trupi pret që ushqimi të arrijë, gjë që i bën njerëzit edhe më të uritur.

6. Pa alkool

Pirja e një gote verë ose birrë me një vakt kontribuon në urinë. Studimet kanë treguar se pirja e alkoolit mund të rrisë praninë e hormonit ghrelin, i cili shkakton ndjenjën e urisë.

7. Stresi

Ekspertët pohojnë se nivelet e rritura të stresit mund të rrisin nivelet e sheqerit në gjak, gjë që mund të shkaktojë një ndjenjë të vazhdueshme urie. Për të gjitha sa më sipër, përpiquni të shmangni stresin.