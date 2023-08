Arsyet pse gratë mërziten nga martesa

Imazhi stereotipik i pushimeve mund të jetë një çift që ecin dorë për dore në plazh ose shijojnë perëndimin e diellit në krahët e njëri-tjetrit, por në realitet këto ditë disa njerëz dëshirojnë që të mund të kthehen në qytet së shpejti sepse, thjesht, merziten me njëri-tjetrin.

Sidomos nëse ata janë të martuar për një kohë të gjatë – ose të paktën ata e ndiejnë këtë. Por pse një grua është e lodhur nga martesa dhe dëshiron, thellë brenda, emocionet e reja? Këtu është një arsye kryesore pse kjo mund të jetë – plus dy shkaqe të tjera të mundshme. Lajmi i mirë; Nëse i njihni dhe merreni me to, ndoshta jeta juaj së bashku do të bëhet sërish interesante.

1: Nuk jeni të kënaqur me ndonjë aspekt tjetër të jetës suaj.

Dhe projektoni ndjenjat tuaja ndaj bashkëshortit tuaj. “Për njëzet vjet isha trajner takimesh, gjatë të cilave mësova shumë për marrëdhëniet – ndër të tjera, se edhe unë kam rënë në këtë kurth”, komenton Ronnie Ann Ryan. “Sapo kuptova se po e fajësoja atë për gjëra që nuk ishin aq të rëndësishme sa mendoja se ishin, u përballa me problemin e vërtetë dhe sapo e lirova nga stresi që nuk e meritonte, është e mahnitshme se sa shumë u përmirësua marrëdhënia jonë.”

2: Ju keni evoluar, ndërsa ai jo – ose ai ka evoluar në një drejtim tjetër.

Kështu e kuptoni, gradualisht ose papritur, se jeni njerëz shumë të ndryshëm nga sa ishit në fillim të marrëdhënies suaj dhe se në fakt nuk ndani aq shumë të përbashkëta sa në të kaluarën. “Megjithëse çdo martesë është unike, në shumë raste gruaja evoluon ndërsa partneri i saj jo, tërheqja fillestare zbehet dhe çifti nuk ndan më ose shpreh vlera të përbashkëta”, siç shprehet konsulentja e menaxhimit të jetës Ruth Schimel.

3: Martesës i mungojnë përvojat e reja dhe spontaniteti.

Një arsye tjetër pse mund të jeni të mërzitur është, thjesht, monotonia. Ndërsa ndjenja e stabilitetit dhe sigurisë është e rëndësishme në çdo marrëdhënie, të njëjtat janë edhe ndryshimet që mbajnë gjallë interesin dhe pasionin, nga një natë në një udhëtim të gjatë. ” Marrëdhëniet afatgjata kërkojnë një investim kohe dhe energjie. Edhe pse shumë fillojnë me entuziazëm, është e lehtë të përfshihesh në një rutinë të parashikueshme, me punën, kujdesin për fëmijët dhe familjen, menaxhimin e aktiviteteve dhe detyrimeve financiare. Por ne kemi nevojë edhe për pasion, i cili nxitet nga aktivitetet e reja që na frymëzojnë dhe dialogu që na mban vigjilentë.