ARSYEJA/ Ish-kryeministri britanik me kamion drejt Polonisë (FOTO & VIDEO)

Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, David Cameron, është nisur drejt Polonisë me një kamion me një dërgesë donacionesh në ndihmë të qytetarëve vendas.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Cameron, përmes postimeve në rrjetet sociale, ku ka treguar se po e drejton ai vetë kamionin.

Ai gjithashtu falënderon të gjithë ata që kanë kontribuuar për të ndihmuar ukrainasit në këtë kohë të vështirë që po kalojnë.

Më herët ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar ka mirëpritur të gjithë mbështetjen e popullit për Ukrainën./albeu.com/

In the last fortnight we’ve appealed for the things that refugees from Ukraine need as they arrive in Poland. The response has been amazing. The brilliant Chippy Larder team have turned this… pic.twitter.com/VYsKXpdm4r

For the last two years I’ve been volunteering each week at the Chippy Larder, a food project in my local town, which helps low income families with surplus food from supermarkets (and cuts food waste at the same time). pic.twitter.com/oXZL1os1YM

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022