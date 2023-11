ARRSH sqaron: Asfalti i çarë në Dibër nuk ka lidhje me Rrugën e Arbrit

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka dalë me një njoftim publik në lidhje me pamjet ku pretendohet se bëhet fjalë për Rrugën e Arbrit. ARRSH thekson se pamjet nuk kanë lidhje me rrugën e Arbrit. Sipas tyre, çarja e asfaltit ndodhet në pjesën fundore të Bypass-it të Klosit që lidhet me rrugën e vjetër Tiranë-Peshkopi.

Autoriteti Rrugor Shqiptar – Njoftim për mediat dhe opinionin publik

Së fundmi ka qarkulluar një lajm në lidhje me çarjen e asfaltit të Rrugës së Arbrit. Bazuar në foto apo video të publikuara, por edhe nga raportimet nga terreni, çarja e asfaltit nuk është pjesë e Rrugës së Arbrit, por ndodhet në pjesën fundore të Bypass-it të Klosit që lidhet me rrugën e vjetër Tiranë-Peshkopi.

Grupet e punës kanë filluar menjëherë ndërhyrjen për riparimin e cedimit të asfaltit, tashmë rruga është e hapur vetëm me një korsi. Në Rrugën e Arbrit vazhdon puna për mirëmbajtjen rutinë me mjete dhe punëtorë, qarkullimi i mjeteve kryhet pa vështirësi.