Arritja e marrëveshjes për targa, Peter Stano: BE pret kthimin e serbëve në institucionet e veriut

Zëdhënësi i BE-së Peter Stano tha sot se marrëveshja e arritur të mërkurën në mbrëmje nuk është fundi i procesit por fillimi i punës. Ai bëri të ditur se Përfaqësuesi i Lartë për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, së shpejti do të ftojë liderët e Beogradit dhe Prishtinës në një takim të ri në Bruksel.

I pyetur se çfarë mund të pritet më pas, pasi presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha sot se serbët do të kthehen në institucione kur të plotësohet kushti i dytë, formimi i Asosacionit dhe nëse BE-ja po punon për përmbushjen e këtij kushti, Stano tha se “kthimi i serbëve të Kosovës në institucione ishte një nga pritjet themelore të BE-së dhe se e njëjta vlen edhe për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe”.

Ai theksoi se “është e rëndësishme të përmbushen marrëveshjet ekzistuese, që është një mesazh që BE-ja e dërgon gjatë gjithë kohës dhe që vlen për të dyja palët”. Sa i përket hapave të ardhshëm në dialog, Stano thotë se Përfaqësuesja e Lartë për Politikë të Jashtme së shpejti do t’i ftojë liderët në një takim të ri në Bruksel.

“Përfaqësuesi i Lartë tashmë ka thënë se do t’i ftojë liderët në Bruksel për të vazhduar punën për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e BE-së. Sigurisht, ky nuk është fundi i procesit, puna po zgjatet, marrëveshja e arritur mbrëmë nuk është fundi i procesit, por fillimi i punës, shpresa është se do të na nxjerrë nga kriza e përhershme dhe do të na mundësojë të arrijmë një fazë të re në të cilën do të punojmë për problemet në një mënyrë të qëndrueshme. mënyrë dhe shmangien e krizave të reja”, shpjegoi Stano në konferencën për shtyp.

Ai gjithashtu tha se puna do të vazhdojë në disa nivele dhe se përfaqësuesi special Miroslav Lajçak po punon shumë për të gjetur një mënyrë për të ecur përpara.

Stano tha gjithashtu se Borrell së shpejti do të ftojë presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, të shkojnë në Bruksel për të zgjatur punën për marrëveshjen e arritur dhe për të filluar, siç tha ai diskutimet për normalizimin e marrëdhënieve bazuar në propozimin e ndërmjetësit evropian.