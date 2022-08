Arritja e marrëveshjes për dokumentet, DASH: Dialogu zhbllokon të ardhmen në BE për Kosovën dhe Serbinë

Pas marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë për qarkullim me letërnjoftime, Departamenti Amerikan i Shtetit është deklaruar ekskluzivisht për Gazetën Express. Në përgjigjen e tyre thuhet se SHBA besojnë se të dy vendet nëpërmjet dialogut do të arrijnë te një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe do të zhbllokojë të ardhmen e tyre evropiane.

“Këto çështje po trajtohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, të cilin Shtetet e Bashkuara e mbështesin. Ne besojmë se Dialogu është një kanal dhe një mekanizëm përmes të cilit Serbia dhe Kosova arrijnë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve që do të zhbllokojë të ardhmen evropiane për të dyja vendet”, thuhet në përgjigjen e një zëdhënësi të DASH.

Tutje, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se dialogu ka ndikuar shumë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes të Kosovës dhe Serbisë.