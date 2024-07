Arrihet marrëveshja PS-PD për “Zgjedhoren”, 2/3 e listës pa herës

Partia Socialiste dhe Partia Demokratikore kanë rënë dakord ktë të mërkurë për Reformën Zgjedhore.

Lista do të jetë 1/3 e mbyllur, 2/3 pa herës ndërsa me vote natyrale, kalon ai që ka marre një votë më shumë.

Nëse kjo formulë do të ishte aplikuar në vitin 2021, 31 deptuetë do të ishin zgjedhur të mbështetur nga vota e qytetarëve ndërsa 109 të tjerë do të ishin të mbrojtur/favorizuar nga renditja e partisë.

Ky është një numër më i lartë se në vitin 2021 ku përfituan nga vota parapëlqyese vetëm 3 kandidatë.