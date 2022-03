Arrihet marrëveshja, Kessie lojtar i Barcelonës

Franck Kessie nuk do të rinovojë kontratën me klubin e Milanit.

Gazetari i njohur sportiv, Fabrizio Romano, ka bërë të ditur se Kessie i është nënshtruar vizitave mjeksore me klubin e Barcelonës. Ai gjithashtu nënshkruar kontratën e tij me klubin spanjoll ku do të përfitojë 7 milionë euro për katër sezone.

Kessie në fshehtësi ka kryer vizitat disa ditë më parë në Lugano. Zbulohet se Xavi ka kohë që ka kontaktuar në mënyrë private mesfushorin dhe i ka mbushur mendjen me projektin e katalanasve.

Kessie do të kalojë te Barcelona në merkaton verore./ h.ll/albeu.com