Arrestohet i dyshuari i tretë për vrasjen e futbollistit në Angli

Një person i tretë është arrestuar me dyshimin për vrasjen e një njeriu që u godit me thikë për vdekje në një pistë vallëzimi në një klub nate në Birmingham. Cody Fisher, 23 vjeç, një futbollist dhe trajner sportiv, u sulmua në klubin e natës The Crane pak para mesnatës në Boxing Day.

I dyshuari për vrasjen, 22 vjeç, u mbajt në Londër rreth orës 03:00 GMT. Është bërë një aplikim për rishikimin e licencës së klubit, me oficerët që përshkruajnë skenat e kaosit. Katër persona të tjerë janë arrestuar në kryeqytet si të dyshuar për asistencë ndaj një autori. Dy u mbajtën të mërkurën dhe dy të enjten.

Një test pas vdekjes konfirmoi se Fisher, i cili luante mbrojtës të majtë për klube, përfshirë Bromsgrove Sporting, Stourbridge dhe Stratford Town, vdiq nga një plagë me thikë. Një thikë ishte gjetur nga skena e therjes, tha Policia e West Midlands. Detektivët po vazhdojnë të marrin në pyetje dy burra, 21 dhe 22 vjeç, të dyshuar për vrasjen e tij, pas arrestimit të tyre të mërkurën.

Goditja me thikë ka ndodhur pak para orës 23:45 në klubin në zonën e Digbethit të qytetit. Forca tha se oficerët e licencimit do të kërkonin “masa të menjëhershme” në lidhje me klubin që do të vendosen në një seancë dëgjimore të Këshillit të Qytetit të Birminghamit që do të zhvillohet në orën 10:00 të premten.