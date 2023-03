Arrestohet grupi i spiunëve rus, kishin vendosur kamera për të filmuar ndihmat që dërgoheshin në Ukrainë

Një grup shtetasish të huaj janë arrestuar nën dyshimin se kanë spiunuar për Rusinë, kanë thënë dy zyrtarë të qeverisë polake për BBC.

Stacioni radiofonik RMF FM raportoi se shërbimet polake të sigurisë kishin shkatërruar një rrjet spiunazhi që punonte për Rusinë.

Gjashtë persona u arrestuan me dyshimin se kishin instaluar kamera sekrete për të filmuar infrastrukturën e transportit të përdorur për dërgimin e ndihmave në Ukrainë, raportoi ai.

RMF FM tha se celula kishte përgatitur plane sabotimi.

Konflikti i spiunazhit prej dekadash midis Rusisë dhe Perëndimit është intensifikuar që nga lufta në Ukrainë.

Polonia është një nga aleatët më të fortë të Ukrainës dhe forcat e saj të sigurisë kanë arrestuar disa persona të dyshuar për spiunazh për Rusinë që nga pushtimi shkurtin e kaluar.

Sipas stacionit të radios, grupi kishte instaluar dhjetëra kamera pranë kryqëzimeve hekurudhore dhe rrugëve të rëndësishme të transportit në provincën Podkarpackie të Polonisë, e cila kufizohet me Ukrainën.

Disa prej tyre u gjetën pranë një aeroporti të vogël rajonal që është shndërruar në një qendër logjistike ndërkombëtare që dërgon ndihma ushtarake dhe humanitare në Ukrainë.

Avionë ushtarakë dhe mallrash nga SHBA-ja dhe nga e gjithë Evropa fluturojnë rregullisht brenda dhe jashtë aeroportit Rzeszow-Jasionka, ku trupat amerikane mund të shihen pranë Humve-ve të tyre, për të ofruar furnizime për kamionët e pritjes që bëjnë udhëtimin 100 km (62 milje) drejt Ukrainës. kufiri.

Vendi konsiderohet kaq i ndjeshëm, saqë Uashingtoni ka vendosur sisteme të mbrojtjes ajrore amerikane Patriot për të mbrojtur aeroportin.

Presidenti i SHBA Joe Biden fluturoi në aeroport në rrugën e tij për vizitën e tij të fundit në Kiev.

Siguria në vendet kritike të infrastrukturës thuhet se është rritur, tha RMF FM.

Ministri i Brendshëm i Polonisë, Mariusz Kaminski, i cili është përgjegjës për Agjencinë Polake të Sigurisë së Brendshme (ABW) – dhe oficerët e të cilit thuhet se kanë kryer arrestimet – do të flasë me mediat në lidhje me raportin e RMF FM të enjten në mëngjes.

Disa persona janë arrestuar për spiunazh gjatë vitit të kaluar. Muajin e kaluar, prokurorët akuzuan një shtetas rus, i cili është një banor afatgjatë në Poloni, për spiunim për Rusinë midis 2015 dhe 2022.

Burri, i cili drejtonte një biznes në Poloni, dyshohet se ishte i përfshirë në grupe të rindërtimit historik, ku ai kishte kontakte me personelin ushtarak polak.

Ai u arrestua në prill të vitit të kaluar pas një hetimi që zbuloi se ai dyshohet se kishte mbledhur informacione mbi strukturën organizative të njësive ushtarake polake në veri-lindje të vendit.

Një shtetas spanjoll me origjinë ruse, i cili u identifikua si agjent i agjencisë së inteligjencës ushtarake të Rusisë (GRU) u arrestua në Przemysl, Polonia juglindore, nga ABW vitin e kaluar me dyshimin se kishte spiunuar për Moskën.

Në mars të vitit të kaluar, një punonjës polak i Zyrës së Regjistrimit të Varshavës, i identifikuar si Tomasz L., u arrestua me dyshimin për transferimin e të dhënave të vlefshme operacionale tek shërbimet e inteligjencës ruse./Albeu.com/