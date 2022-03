Arrestohet deputeti i PS-së, Alqi Bllako

Arestohet nga policia deputeti i PS-së, Alqi Bllako. Bllako akuzohet për përfshije në aferën e inceneratorëve.

Alqi Bllako dorëzoi dje zyrtarisht mandatin e deputeti, pasi Prokuroria e Posaçme (SPAK) kërkoi arrestimin e tij.

Bllako akuzohet se ka përfituar 15 milionë lekë duke falsifikuar dokumente shpronësimi për një tokë që nga arë e ktheu në truall, mbi të cilën do ndërtohej inceneratori i Fierit.

Kjo shkelje, thotë Prokuroria e Posaçme, është bërë në bashkëpunim me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka dhe kryetarin e shpronësime, Pëllumb Abeshi.

Dosja për inceneratorin e Fierit

Arrest me burg

Alqi Bllako-ish-deputet

Lefter Koka, ministër i Mjedisit akuzohet për “Shpërdorim të detyrës”, në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale” (ndodhet në burg).

Pëllumb Abeshi, ish-anëtar i Komisionit për dhënien e inceneratorëve. Aktualisht drejtor i politikave në Ministrinë e Mjedisit.

Azem Shatëri, drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike në Fier.

Florjan Muçaj, anëtar i Komisionit të prokurimeve, sot drejtori i Albpetrol.

Klodian Zoto, akuzohet për “Korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”

Arenc Myrtezani, ish-administratori i inceneratorit të Fierit. I akuzuar për “Korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”.

Arrest shtëpie

Sabina Cenameri, ish-anëtare e Komisionit të Prokurimit të Inceneratorit të Fierit.

Etleva Kondi, ish-anëtare e komisionit për dhënien e koncesionit.

Masat për inceneratorin e Elbasanit

Arrest me burg

Bardhyl Çabiri, ish-anëtari i Komisionit nga Bashkia e Elbasanit.

Arrest shtëpie

Jonida Zeqo, ish-anëtare e Komisionit për dhënien e koncesionit, akuzohet “Shpërdorim detyre”, në bashkëpunim.

Serafin Papa, ish-anëtar i Komisionit për dhënien e koncesionit, akuzohet “Shpërdorim detyre”, në bashkëpunim.

Pasuritë e sekuestruara për Inceneratorin e Fierit

Caktimi i masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për 4 (katër) pasuri të paluajtshme në zotërim të shtetasit Lefter Koka, me sipërfaqe totale prej 3 344.8 m2. Këto pasuri kanë një vlerë ekuivalente që përmbush vlerën e përfituar në mënyrë të paligjshme në shumën 146,083,071 (njëqind e dyzet e gjashtë milion e tetëtëdhjetë e tre mijë e shtatëdhjetë e një) lekë.

Caktimi i masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për pasurinë në zotërim të shtetasit Edmond Bllako lloji i pasurisë “apartament”, me sipërfaqe 99.48 m2, me adresë Tiranë, me vlerë sipas kontratës shitblerjes në shumën 144,246 Euro, që përmbush vlerën ekuivalente të përfituar në mënyrë të paligjshme nga shtetasi Alqi Bllako në shumën 14,964,900 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë.

Pasuritë e sekuestruara për Inceneratorin e Elbasanit

14 apartamente me sipërfaqe banimi në total prej 1356 m²;

3 njësi tregtare me sipërfaqe shfrytëzimi në total prej 297 m²;

1 pasuri të paluajtshme të llojit truall me sipërfaqe 147 m² dhe ndërtesë 126 m²;

8 shoqëri tregtare dhe të gjitha asetet në pronësi të shoqërive tregtare.