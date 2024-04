Arrestimi i drejtorëve, Veliaj në “Real Story”: Ndjesë dhe reflektim për vetting brenda llojit!

Kryebashkiaku Erion Veliaj në një intervistë për emisionin “Real Story” në ABC News, foli për arrestimin e drejtorëve te Bashkisë Tiranë me urdhër nga SPAK, të cilët akuzohen për korrupsion.

Veliaj shprehu ndjesë dhe reflektim për vetting brenda llojit, ndërsa bëri thirrje që kompanitë të bëjnë vetëdeklarim. Ndër të tjera Veliaj tha se “jetojmë në një vend ku të gjithë njihen me të gjithë dhe në finale e vetmja gjë që të mbetet, se tani po reflektoj si Erion, jo si kryetari i Bashkisë”.

Sakaq foli për punën e bashkisë, ku tha se suksesi padyshim kontestohet, debatohet, por nuk dua ta përdor këtë si një alibi për t’u viktimizuar.

Kujtojmë se kryebashkiaku Veliaj ka deklaruar se nuk ka shkelur ligjin për përfitime personale.

“Kjo është një bashki që sot krenohet me faktin që ka qenë kryeqyteti europian i rinisë, i sportit, kryeqyteti mesdhetar i Kulturës vitin tjetër, në 104 vjetorin e Tiranës kryeqytet, në ditën e vet më të mirë, jo perfekte. Kjo do të thotë që suksesi është diçka që padyshim kontestohet, debatohet, por nuk dua ta përdor këtë si një alibi për t’u viktimizuar apo për të thënë që në 1 mijë e ca punë ka një që po diskutohet. Volumi i punëve, dhe ritmi i punëve, masiviteti, i kantierëve në Tiranë, ndonjëherë na bën që të marrim të mirëqenë disa nga siguresat, bilbilfryrësit për të eliminuar kush konfliktet e interesit, ku njohjet.

Jetojmë në një vend ku të gjithë njihen me të gjithë dhe në finale e vetmja gjë që të mbetet, se tani po reflektoj si Erion, jo si kryetari i Bashkisë, e vetmja gjë që të mbetet në një vend ku të gjithë janë kushërinj me dikë është që kjo të kalojë testin e gjykatës. Gjykoj që, një gjë është bërë mirë që nga 2013, kur Edi Rama na ka mbledhur unë isha deputet i ri i Gjirokastrës, as nuk e dija që do bëhesha ministër, apo që do qeverisja qytetit ku jam zgjedhur kryetar bashkie edhe ku jam rritur. Në atë kohë na tha: bëmë gjithë këtë fushatë për një reformë në drejtësi, siç bëmë për taksën progresive, për të promovuar turizmin, apo një politikë për fshatin, ca kemi thënë do t’i bëjmë. Nuk guxonte dot Ina Rama se i thonin lavire bulevardi dhe nuk bënte dot koment presidenti i Republikës, se konsiderohej horr Bamir Topi në atë kohë dhe kemi arritur në një pikë ku jo vetëm nuk guxon njeri të bëjë komente për ta, flas për qeverinë. Për opozitën, kur iu intereson SPAK është shumë i mirë kur merret me tre na 300 drejtorë dhe SPAK është shumë i keq kur të merr babin. Ka një hipokrizi të jashtëzakonshme. Por, në finale në një bashki që ka 1 mijë punë të mira dhe gjithë titujt ndërkombëtarë, sapo përcollëm ministrat e turizimit, ka nevojë për më shumë sy? Patjetër, është një ndjesë publike dhe një reflektim. Ndonjëherë në vrapim e madh të gjërave ti thua, prit pak ndonjëherë të bëj më pak gjëra por të sigurohem. Nga akuza na del që nuk diskutohet se puna nuk është bërë, puna është bërë, pyetja është duhet ta bënte kjo firmë apo një tjetër. /abcnews.al