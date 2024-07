Arrestimi i Beqajt, Jorida Tabaku në Kuvend: Turp i madh, jeni të zhytur në llumin e korrupsionit

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida tabaku ka folur në Kuvendit lidhur me arrestimin e Ilir Beqajt ditën e sotme.

Tabaku u shpreh se është një turp i madh që Beqaj akuzohet për shpërdorim të fondeve të BE.

Deputetja hodhi akuza se ata që kanë pasur pozicione vendimmarrje janë të zhytur në korrupsion.

“Beqaj është për shpërdorim të fondeve të BE dhe shyqyr që fusin fjalën integrim në çdo fjali dhe shyqyr që përmendim procesin e integrimit në çdo fjalim në parlament. Të na thoni neve që ju keni flamurin e luftës ndaj korrupsionit, ku jeni të zhytur të gjithë, ata që kanë qenë në vendimmarrje të gjithë në llumin e korrupsionit, për mua kjo është e papranueshme. Për të gjitha këto unë kam folur dhe jam sulmuar. Kam folur për Ilir Beqajn dhe janë ngritur dy ambasador dhe janë larguar nga takimi me Ilir Beqajn dhe ju e vutë atje dhe sot ai është turp i madh. Ilir Beqaj është turp i madh dhe dyfish më i madh, kur lajmi bëhet për shpërdorim fondesh të BE. Për këtë jeni ju që mbani përgjegjësi dhe nuk ka komision që ju shpërlan nga ky turp”, tha ajo.