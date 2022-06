Arrestimet për falsifikim të rezultatit të zgjedhjeve, kush është deputeti që i mori votat kolegut në Përrenjas

Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar ditën e mërkurë 8 urdhër-arreste, nga të cilat janë ekzekutuar 6-të ndërsa dy persona të tjerë janë në kërkim.

Sipas prokurorisë, Ylli Kuka, Oltion Bajrami, Durim Alla dhe ALgert Alla, përfaqësues të Partisë Socialiste; Erald Karriqi dhe Erjon Dashi, përfaqësues të Partisë Demokratike; Eduart Zito dhe Mili Vasku, përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, akuzohen për tjetërsim vote në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit.

Por ajo që bie në sy është se votata e tjetërsuara kanë shkuar në favor të deputetit të PD, Lefter Gështenja, ndërkohë që i janë hequr kandidatit tjetër të koalicionit opozitar, Ardian Zeneli, i cili më herët ka mbajtur postin e kryetarit të Komunës Stravaj, kur ende nuk kishte ndryshuar harta territoriale.

Deklarata e numëruesve:

Ne deklarimet e dhena si persona qe tregon rrethana të hetimit shtetasi Erald Karriqi,ka deklaruar se:

“ Jam me banim ne qytetin Prrenjas. Me dates 25.04.2021 jane zhvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partia Demokratike qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Eduart Zoto,Ylli Kuka dhe Oltjon Bajrami. Fillimishte pasi merrnim kutin e QV per numerim , numeroheshin votatar e subjektit zgjedhor, pasi behej procesverbali i numrit te votave qe kishte marr secili subjekte mbyllej kutija dhe dorzohej perseri. Pas perfundimit te numerimit te votave per subjektet filloj numemerimi i votave per kandidatet e subjekteve zgjedhore.Numeroheshin votat duke mbajtur shenime per secilin kandidate te çdo subjekti zgjedhor, keto i shkruaja une apo sekretari dhe ja jepnim punonjesit te te kompjuteri i cili i hidhte ne sistem dhe na binte tabelen e printuar . Nga ana jone firmoseshin tabelat per kandidatet e çdo subjekti dhe mbylleshin ne kuti.Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2780, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash per kandidatet ne krasim me faktin votat ne kuti,une nuk kam bere ndonje gabim me dashje , por fakti qe ekziston them se mund te jete bere gabim nga lodhja , nga oret e zgjatura, kjo ka qene per mendimin tim”

Në deklarimet e dhena si person qe tregon rrethana të hetimit shtetasi Eduart Zito, ka deklaruar se:

“Une jam me banim ne fshatin Katjel, Bashkia Prrenjas. Me dates 25.04.2021 jane zvilluar zgjedhjet per kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partija Levizja Socialiste per Integrim qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkine Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Erald Kariqi,Ylli Kuka dhe Oltjon Bajrami.Ne fillim pasi merrnim kutin e QV per numerim , fillimishte beheshin procesverbalet , per hapjen e kutis , ku shenoheshin kodet, keto e shkruante kryetari i grupit dhe sekretari, une kam qene antar.Pasi hapej kutia numeroheshin vatat nje e nga nje duke i kaluar dhe ne skaner,per subjektet dhe per kanditatet per çdo subjekt.Nga ana e grupit te numerimit mbaheshin shenime, dhe ne perfundim mbusheshin procesverbalet dhe pastaj hidheshin ne sistem , printohej porocesverbali dhe firmosej nga grupi i numrimit.Ne lidhje me Tabelen e rezultatit per kanditatet per deputet ne qendren e votimit nr.2780, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash per kandidatet ne krasim me faktin votat ne kuti,une nuk di se çfaer te them , e verteta eshte se une e kam firmosur kete tabele rezultati por nuk e di qe te mos jete shenuar rezultati faktik”.

Në deklarimet e dhena si person qe tregon rrethana të hetimit shtetasi Ylli Kuka ka deklaruar se:

“Une jam me banim ne fshatin Kakrkavec, Njesia Administrative Qukes Bashkia Prrenjas. Me dates 25.04.2021 jane zvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partia Socialiste qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Eduart Zoto,Erald Karriqi dhe Oltjon Barjami. Fillimishte pasi merrnim kutin e QV per numerim , numeroheshin votatar e subjektit zgjedhor, pasi behej procesverbali i numrit te votave qe kishte marr secili subjekte mbyllej kutija dhe dorzohej perseri. Pas perfundimit te numerimit te votave per subjektet filloj numemerimi i votave per kandidatet e subjekteve zgjedhore.Numeroheshin votat duke mbajtur shenime per secilin kandidate te çdo subjekti zgjedhor, keto i shkruaja une apo sekretari dhe ja jepnim punonjesit te te kompjuteri i cili i hidhte ne sistem dhe na binte tabelen e printuar . Nga ana jone firmoseshin tabelat per kandidatet e çdo subjekti dhe mbylleshin ne kuti.Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2780, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash per kandidatet ne krasim me faktin votat ne kuti. Une nuk di te teme se si eshte bere ky ndryshim votash ne kete tabele rezultati te kesaj kutie votimi,mendoj se do te jete bere gabim nga lodhja pasi nuk ka patur as nje interes per ndryshimin e rezultatit.”

Në deklarimet e dhena si person qe tregon rrethana të hetimit shtetasi Oltjon Bajrami ka deklaruar se:

“Une jam me banim ne fshatin Kakrkavec, Njesia Administrative Qukes Bashkia Prrenjas. Me dates 25.04.2021 jane zvilluar zgjedhjet per kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partia Socialiste qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Eduart Zoto,Erald Karriqi dhe Ylli Kuka. Fillimishte pasi merrnim kutin e QV per numerim , numeroheshin votatar e subjektit zgjedhor, pasi behej procesverbali i numrit te votave qe kishte marr secili subjekte mbyllej kutija dhe dorzohej perseri. Pas perfundimit te numerimit te votave per subjektet filloj numemerimi i votave per kandidatet e subjekteve zgjedhore.Numeroheshin votat duke mbajtur shenime per secilin kandidate te çdo subjekti zgjedhor, keto i shkruaja numeruesi i pare apo sekretari dhe ja jepnim punonjesit te te kompjuteri i cili i hidhte ne sistem dhe na binte tabelen e printuar . Nga ana jone firmoseshin tabelat per kandidatet e çdo subjekti dhe mbylleshin ne kuti.

Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2780, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash per kandidatet ne krasim me faktin votat ne kuti. Une nuk di te teme se si eshte bere ky ndryshim votash ne kete tabele rezultati te kesaj kutie votimi,mendoj se do te jete bere gabim nga lodhja dhe nga puna e gjate, tavolina ka qene e ngshte , dhe kur ndaheshin fletet per secilin kandidate munde te jene ngatrruar.Them se eshte nje pakujdesi”.

Në deklarimet e dhena si person që tregon rrethana të hetimit shtetasi Durim Alla ka deklaruar se:

“Jam me banim ne qytetin e Prrenjasit dhe punoj si mesuese. Me dates 25.04.2021 jane zhvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partija Socialiste qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Erjon Dashi,Mili Vasku dhe Olgert Alla. Une nuk kam qene kur jane numeruar votat per subjektet zgjedhore, pasi eshte mbaruar numerimi i votave per subjektet zgjedhore , ka filluar numerimi i votave per kandidatet e e çdo subjekti zgjedhor. Pasi hapesh kutija , ne te cilen ishin fletet e votimit te ndara ne zarfe sipas subjekteve politike. Nga ana e grupit te numerimit fillimishte numroheshin(verifikoheshin) dhe nje here votat e subjekteve zgjedhore sipas zarfeve, duke e krahsuar me procesverbalin. Pasi verifikoheshin votate e marra nga çdo subjekte politike , fillonte numerimi i votave per çdo kandidate te çdo subjekti zgjedhor.

Pas perfundimit te numerimit te votave per çdo kandidate zgjedhor, te çdo Subjekti politike protesohej procesverbali per çdo kandidate, pastaj plotesohej Tabela e rezultateve per kandidatet per deputete ne qendren e votimit , per çdo subjekte politike. Keto tabela i dorzonim tek sekretarja e KZAZ , e cila e hidhte ne sistem dhe pastaj e sillte te printuar tek ne per firme.

Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2796, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash plus 38 vota per kandidatin Lefter Geshtenja dhe minuse 38 vota per kandidatin Ardian Zeneli nga krasim me faktin e votat ne kuti, une mendoj se eshte nje gabim njerzore dhe me sa mbaj mende kjo kuti ka qene ne momentet e fundit te numerimit”

Në deklarimet e dhena si person që tregon rrethanat të hetimit shtetasi Erjon Dashi ka deklaruar se:

“Jam me banim ne fshatin Berzesht, Njesia Administrative Qukes, Bashkia Prrenjas dhe jam i pa pune. Me dates 25.04.2021 jane zhvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partija Demokratike qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas. Une kam qene ne numrimin e votave qe nga fillimi i procesit, pasi u numeruar votat per subjektet politike , jane plotesuar proces-verbalet dhe votate e çdo subjekti jane futur ne zarfa, veç e veç per çdo subjekte politik dhe jane mbyllur kutit e votimit, perseri.

Pasi mbaroj numrimi i votave per subjektet politike ka filluar numerimi i votave per kandidatet per çdo subjekte politike.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Durim Alla,Mili Vasku dhe Olgert Alla. Pasi hapesh kutija , ne te cilen ishin fletet e votimit te ndara ne zarfe sipas subjekteve politike. Nga ana e grupit te numerimit fillimishte numroheshin(verifikoheshin) dhe nje here votat e subjekteve zgjedhore sipas zarfeve, duke e krahsuar me procesverbalin. Pasi verifikoheshin votate e marra nga çdo subjekte politike , fillonte numerimi i votave per çdo kandidate te çdo subjekti zgjedhor.

Pas perfundimit te numerimit te votave per çdo kandidate zgjedhor, te çdo Subjekti politike plotesohej procesverbali per çdo kandidate, pastaj plotesohej Tabela e rezultateve per kandidatet per deputete ne qendren e votimit , per çdo subjekte politike. Keto tabela i dorzonim tek sekretarja e KZAZ , e cila e hidhte ne sistem dhe pastaj e sillte te printuar tek ne per firme, ku ne i nenshkruanim.

Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2796, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash plus 38 vota per kandidatin Lefter Geshtenja dhe minuse 38 vota per kandidatin Ardian Zeneli nga krasim me faktin e votat ne kuti, une them se eshte nje gabim njerzore, nuk eshte e qellimshme. Ku veprim eshte bere nga pakujdesia , si rezultat i lodhjes dhe pa asnje lloje interesi”

Në deklarimet e dhena si person që tregon rrethanat e hetimit shtetasi Mili Vasku ka deklaruar se:

“Jam me banim ne fshatin Rrajce Fushe, Njesia Administrative Rajce, Bashkia Prrenjas dhe jam i pa pune. Me dates 25.04.2021 jane zhvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partija Levizja Socialiste Per Integrim qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Une kam qene ne numrimin e votave qe nga fillimi i procesit, pasi u numeruar votat per subjektet politike , jane plotesuar proces-verbalet dhe votate e çdo subjekti jane futur ne zarfa, veç e veç per çdo subjekte politik dhe jane mbyllur kutit e votimit, perseri.Pasi mbaroj numrimi i votave per subjektet politike ka filluar numerimi i votave per kandidatet per çdo subjekte politike.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Durim Alla,Mili Vasku dhe Erjon Dashi. Pasi hapesh kutija , ne te cilen ishin fletet e votimit te ndara ne zarfe sipas subjekteve politike. Nga ana e grupit te numerimit fillimishte numroheshin(verifikoheshin) dhe nje here votat e subjekteve zgjedhore sipas zarfeve, duke e krahsuar me procesverbalin. Pasi verifikoheshin votate e marra nga çdo subjekte politike , fillonte numerimi i votave per çdo kandidate te çdo subjekti zgjedhor.

Pas perfundimit te numerimit te votave per çdo kandidate zgjedhor, te çdo Subjekti politike plotesohej procesverbali per çdo kandidate, pastaj plotesohej Tabela e rezultateve per kandidatet per deputete ne qendren e votimit , per çdo subjekte politike. Keto tabela i dorzonim tek sekretarja e KZAZ , e cila e hidhte ne sistem dhe pastaj e sillte te printuar tek ne per firme, ku ne i nenshkruanim.

Ne lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2796, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash plus 38 vota per kandidatin Lefter Geshtenja dhe minuse 38 vota per kandidatin Ardian Zeneli nga krasim me faktin e votave ne kuti, une them se eshte nje gabim njerzore, nuk eshte e qellimshme. Ky veprim eshte bere nga pakujdesia , si rezultat i lodhjes dhe pa asnje lloje interesi.

Në deklarimet e dhena si person qe tregon rrethanat e hetimit shtetasi Algert Alla ka deklaruar se:

“Jam me banim ne qytetin e Prrenjasit dhe punoj ne bashkin Prrenjas. Me dates 25.04.2021 jane zhvilluar zgjedhjet per Kuvendin e Republikes se Shqiperise, une jam cakituar nga subjekti Partija Socialiste qe te isha perfaqesuesi i saj ne numerimin e votave ne KZAZ –ne Nr.53, ne bashkin Prrenjas.Ne grupin e numerimit une kam qene me shtetasit Erjon Dashi,Mili Vasku dhe Olgert Alla. Une nuk kam qene kur jane numeruar votat per subjektet zgjedhore, pasi eshte mbaruar numerimi i votave per subjektet zgjedhore , ka filluar numerimi i votave per kandidatet e e çdo subjekti zgjedhor. Pasi hapesh kutija , ne te cilen ishin fletet e votimit te ndara ne zarfe sipas subjekteve politike. Nga ana e grupit te numerimit fillimishte numroheshin(verifikoheshin) dhe nje here votat e subjekteve zgjedhore sipas zarfeve, duke e krahsuar me procesverbalin. Pasi verifikoheshin votate e marra nga çdo subjekte politike , fillonte numerimi i votave per çdo kandidate te çdo subjekti zgjedhor.

Pas perfundimit te numerimit te votave për çdo kandidate zgjedhor, të çdo Subjekti politike plotesohej procesverbali për çdo kandidate, pastaj plotësohej Tabela e rezultateve per kandidatet per deputete ne qendren e votimit , per çdo subjekte politike. Keto tabela i dorzonim tek sekretarja e KZAZ , e cila e hidhte ne sistem dhe pastaj e sillte te printuar tek ne per firme.

Në lidhje me Tabelen e Rezultatit per Kanditatet per Deputet ne qendren e votimit nr.2796, per Partia/Kualicioni Partia Demokratike “Aleanca Per ndryshim” ku ka ndryshime votash plus 38 vota per kandidatin Lefter Geshtenja dhe minuse 38 vota per kandidatin Ardian Zeneli nga krasim me faktin e votat ne kuti, une mendoj se eshte nje gabim njerzore dhe me sa mbaj mende kjo kuti ka qene ne momentet e fundit te numerimit.

Desha te shtoj se ne KZAZ nr.53 ku une kam qene numerues i votave vetem per kandidatet e subjekteve politike , e kemi kryer detyren ne rregull dhe nuk kemi patur as nje kontestim, dhe as nje problem. Per kete kuti qe ka dale vetem nje gabim siç thashe duhet te jete gabim njerzore jo me dashje.

