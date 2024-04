Arrestimet e drejtorëve të Veliajt, Balliu: Lavatriçja e krimit nuk mund të drejtojë Bashkinë e Tiranës

Arrestimi i drejtorëve të bashkisë së Tiranës ka qenë kryefjalë e medieve përgjatë ditëve të fundit. Më 28 mars me urdhër të SPAK ra në pranga Mariglen Qato, ish drejtor i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Bashkinë e Tiranës dhe Redi Molla, ish drejtori i UKT-së. Gjithashtu u lëshua një masë e dytë sigurie për Taulant Tushen, ish-drejtor i Punëve Publike në bashkinë e Tiranës, i arrestuar më herët.

Ish-deputeti demokrat Klevis Balliu, me anë të një postimi në rrjetet sociale ka reaguar për arrestimet e drejtorëve të bashkisë.

Balliu shprehet se lavatriçja e krimit nuk mund ta drejtojë Bashkinë Tiranë. “Simboli i pakontestueshëm, i hipokrizisë dhe të gënjeshtrës është sot për Shqiptarët, Erion Veliaj”, shkruan Balliu ndër të tjera.

Reagimi i plotë i Klevis Balliut

Simboli i pakontestueshem, i hipokrizise dhe te genjeshtres eshte sot per Shqiptaret, Erion Veliaj.

Ky kopertinier me mungese fjalori, me mungese karizme.

Propaganda e te cilit eshte aq e paskrupullt ne hipokrizine e vet, sa e shfaq ate duke mbjell pemẽ ne te njejten dite qe operon temthin.

Inegzistenca e empatise te ky njeri u be e qarte, tek gezonte e qeshte me buzen vesh me vesh kur gazi lotsjelles, hidhej ne dhoma e foshnjes ne oren 6 te mengjesit ne unaze.

Sot kjo krijese e arenes se korruptuar politike eshte kapur ne flagrance, duke shtuar pasurine e tij me abuzimin e radhes, ne vjedhjen e 5 Drejtoreve te tij.

Ne nuk mund te pranojme qe ky individ te jete perfaqesuesi i kryeqytetit tone.

Nje lavatrice e krimit nuk duhet jete ne krye te bashkise te kryeqytetit. Te bashkohemi per ta zbyer kete krijese te korrupsionit nga Bashkia e Tiranes./albeu.com