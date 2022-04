“Arrestime masive”, çfarë po paralajmëron Artan Lame?

Kreu i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Artan Lame, është shprehur se do të ketë arrestime të shumta edhe në Kadastra.

Lame është shprehur se ajo që ndodhi me Kadastrën e Durrësit do të ndodhë edhe me atë të Tiranës.

Komentet Lame i bëri teksa ishte i ftuar në “Opinion”, ku tha se shumë shpejt do të shohim edhe Tiranën si historia e Kadastrës së Durrësit ku pati disa të arrestuar, për tjetërsim të pronës.

“Së shpejti do të shohim edhe në Tiranë atë që ka ndodhur në Kadastrën e Durrësit, pasi ka patur mbivendosje të pronës”, deklaroi Lame.

Kujtojmë që në tetor të vitit 2019-të, u arrestuan 18 punonjës mes të cilëve juristë, drejtorë dhe ish-specialistë. Këta punonjës u arrestuan me akuzën e tjetërsimit të sipërfaqeve të tokave, ku ua kishin shpërndarë personave të ndryshëm kundrejt përfitimit.

Mes të arrestuarve ishin ish-kryetari i Komunës Ishëm, Sulejman Ibrahimi, ish-drejtori i Hipotekës së Durrësit, Ardian Iljazaj, ish-drejtoresha e Hipotekës në Durrës, Edlira Nova.

Emrat e të arrestuarve në tetor të vitit 2019-të:

Ardian lIjazaj ish-Drejtori i Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Edlira Nova ish-Drejtoreshë e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Adrian Kona ish-Drejtori i Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Sulejman Ibrahimi ish-Kryetari i Komunës Ishëm.

Gjon Beshi ish-Kryetari i Komisionit të Ndarjes së Tokës në fshatin Bizë.

Bledar Zerba ish-jurist në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Malvina Deçka ish-jurist në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Renaldo Pastërma ish-jurist në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Mikel Zaho, jurist në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Rovin Meqja, ish-hartograf në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Dorian Kollaj ish-hartograf në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Durrës.

Enver Shima, anëtar i Komisionit të Ndarjes së Tokave në fshatin Bizë.

Latif Mullai, anëtar i Komisionit të Ndarjes së Tokave në fshatin Bizë.

Luigj Bushaj, përfitues toke.

Gjon Proja, përfitues.

Gjergj Bushaj, përfitues.

Albert Doda, përfitues.

Lek Ndoji, përfitues.