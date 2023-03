Armët bërthamore në Bjellorusi, Borell: Kërcënim për sigurinë europiane

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell ka reaguar pas lajmit se Kremlini doi të dislokojë armë taktike bërthamore në Bjellorusi.

Nëpërmjet një postimi në Twitter Borrell thotë se zhvillimi i armëve bërthamore ruse në Bjellorusi do të nënkuptonte një përshkallëzim të papërgjegjshëm dhe një kërcënim për sigurinë evropiane.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.

The EU stands ready to respond with further sanctions.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023