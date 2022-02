Armatosja e popullsisë, ish-presidenti i Ukrainës del me kallash në duar (VIDEO)

Pas vendimit të Parlamentit për të armatosur civilët në Ukrainë, disa kamionë me armë kanë qarkulluar rrugëve të kryeqytetit duke shpërndarë armë. Mes atyre që po shpërndajnë armë është edhe ish-Presidenti Petro Poroshkenko, i cili në një lidhje Live me CNN tregon edhe “arsenalin” që kanë momentalisht aty.

“Kemi kallashnikovë, pistoleta, dhe armë të tjera të lehta”, shprehet ai duke marrë në dorë një automatik.

Autoritetet ukrainase raportuan se forcat speciale të Rusisë janë në periferi të qytetit të Kievit tashmë duke synuar marrjen e qendrës dhe godinave qeveritare që do t’i jepte fund luftës dhe do të mundësonte ndryshimin e qeverisë, që gjë ata duan sipas ekspertëve të sigurise amerikane.

#Ukraine‘s ex President Poroshenko showing off his arms to fight Russian troops on CNNpic.twitter.com/IyuXDgpHUn

— marqs (@MarQs__) February 25, 2022