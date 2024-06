Arian Çani zbulon lojën e Ramës në Himarë dhe bën paralajmërimin e papritur

Gazetari Arian Çani tha se zgjedhjet në Himarë mund edhe të mos bëhen këtë vit.

Sipas tij kryeministrit Rama nuk i duhen zgjedhjet në Himarë, pasi në këto momente të gjitha vendimet e bashkisë i merr vetë qeveria.

“Unë mendoj se zgjedhjet në Himarë nuk do bëhen fare këtë vit. Kush po e çan kokën këtu? Këtu ka marr vendim Kushtetuesja dhe qeveria nuk e zbaton. Në një vend tjetër kjo do të quhej grusht shteti, puç kushtetues. A e vret njeri mendjen për zgjedhjet në Himarë?

Kujtoni se këtu kemi pushtete të ndara ne? Do ai bën. Kur të dojë ai bën. Unë them që po të isha në vend të Ramës nuk do i bëja zgjedhjet. Ai nuk e ka mbaruar pikturën e tij në jug, ai është akoma te 5% i telajos, ka edhe 95% pikturë të papërfunduar në këtë telajo. Ai i ka të vetët në këto momente, ç’i duhen zgjedhjet”,-tha Arian Çani.