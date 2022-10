 Arabia Saudite ofron 400 milionë dollarë ndihmë humanitare për Ukrainën

Arabia Saudite do të ofrojë 400 milionë dollarë në ndihmë humanitare për Ukrainën, tha agjencia shtetërore saudite e lajmeve SPA.

Agjencia shtoi se Princi i Kurorës Mohammed bin Salman kishte folur me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy të premten.

Zelensky tha se dyshja ranë dakord të “ndërveprojnë në lirimin e të burgosurve ukrainas të luftës”.

Spoke to Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Thanked for supporting Ukraine’s territorial integrity, resolution at the UN General Assembly. We agreed to interact in the release of 🇺🇦 prisoners of war. We agreed on the provision of 🇸🇦 macro-financial aid to Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2022