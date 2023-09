Apple gati të bëjë ndryshimin më të madh tek iPhone, në 11 vjet

Apple do të lançojë iPhone 15 brenda pak ditësh dhe pritet gjerësisht të vijë me një ndryshim të rëndësishëm. IPhone 15 thuhet shumë se do të heqë karikuesin Lightning të Apple në favor të karikimit me USB-C, duke shënuar një moment historik për kompaninë që do të adoptojë karikimin universal.

Ndryshimi mund të thjeshtojë procesin e karikimit në pajisje dhe marka të ndryshme.

Ky ndryshim do të vinte më pak se një vit pasi Bashkimi Evropian votoi për miratimin e legjislacionit që kërkon që telefonat inteligjentë, tabletat, kamerat digjitale, altoparlantët portativë dhe pajisjet e tjera të vogla të karikoheshin me USB-C.

Ligji i parë në llojin e tij synon për të ulur numrin e karikuesve dhe kabllove me të cilët konsumatorët duhet të përballen kur blejnë një pajisje të re dhe për t’i lejuar përdoruesit të përziejnë dhe të përputhin pajisjet dhe karikuesit edhe nëse janë prodhuar nga prodhues të ndryshëm.