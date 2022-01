Aplikimi për vizë, vjen njoftimi i rëndësishëm i Ambasadës Gjermane

Ambasada Amerikane në Tiranë, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuat qytetarët se, sektori i vizave do të qëndrojë i mbyllur nga sot deri më datë 28 janar.

“Sektori i vizave do të qëndroj i mbyllur nga sot 24.01.2022, deri më 28.01.2022. Të gjithë aplikuesit, të cilëve për fat të keq u anullohet takimi, do të njoftohen me E-Mail. Ne shpresojmë që takimet e anuluara të mund t’i zëvendësojmë sa më shpejt në muajt shkurt ose mars. Dorëzimi i pasaportave të martën pasdite dhe të premten paradite do të zhvillohet si zakonisht.

Ditën e mërkurë nuk do të ketë legalizime. Lutemi për mirëkuptimin tuaj! Ju lutemi, kini parasysh, që nuk mund t’ju përgjigjemi pyetjeve mbi stadin e aplikimit”, njofton ambasada./albeu.com