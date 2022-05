Aplikimi i Kosovës në Këshillin Evropian, Basha: Progresi është domethënës

Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha gjatë fjalës së tij në Kuvend ai mbështeti aplikimin e Kosovës në Këshillin Evropian.

Ai u shprehur se shteti fqinj ka bërë progres domethënës.

“14 vite pas shpalljes ë Kosovës të pavarur rajoni ynë ka përjetuar çlirim nga makthet e destabilizimit e luftës. Investimi në Kosovën e pavarur, në Kosovën krah për krah me bijtë e bijat uniformë të vendeve anëtare të NATO-s, investimi më i suksesshëm global e në vecanti i demokracive perëndimore. Sot kemi rastin të përshëndesim njëzëri një moment kyç të zhvillimeve për Ballkanin e kombin shqiptar, aplikimin e Kosovës per anetaresi si anëtare me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Personalisht ndiej kënaqësi të dyfishtë teksa shoh një hap të menduar e planifikuar për vite me radhë në bashkëpunim mes qeverive të Tiranës e Prishtinës tani të jetësohet me mbështetje totale e të rakorduar të anëtarëve të KiE. Si përfundim dua të uroj qytetarët e Kosovës dhe forcat politike në Kosovë, ju siguroj për mbështetjen time personale, dhe t’i përgëzoj dhe t’i kërkoj një bashkëpunim të frytshëm që nis sot me aplikimin në Këshillin e Evropës, përkundër skepticizmit të ecim përpara për një Kosovë anëtare të Këshillit të Evropës.” tha Basha./albeu.com