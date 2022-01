Anulon çdo takim! Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli përfundon në spital (FOTO LAJM)

Presidenti i Parlamentit Evropian, David Sassoli ka shfaqur probleme shëndetësore dhe është shtruar në spital në Itali për shkak të funksionimit jonormal të sistemit të tij imunitar.

Lajmin e bëri më herët zëdhënësi i tij.

Jack Parrock tha në një deklaratë se Sassoli ndodhet në spital që nga 26 dhjetori dhe të gjitha aktivitetet e tij janë anuluar.

“Presidenti i Parlamentit Evropian DavidSassoli ka anuluar të gjitha angazhimet e tij dhe ka qenë në spital që nga 26 dhjetori sipas ekipit të tij të shtypit”, njofton Jack Parrock .

Sassoli, 65 vjeç, pësoi një rast të rëndë të pneumonisë në shtator gjatë një seance plenare të Parlamentit dhe u desh të shtrohej në spital. Ai u kthye në Itali për t’u rikuperuar, por pati një rikthim që e mbajti larg detyrës për pak kohë./albeu.com/

The President of the European Parliament @DavidSassoli has cancelled all his engagements and has been in hospital since Dec 26th according to his press team. pic.twitter.com/JQUzEZDwVw

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 10, 2022