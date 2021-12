Anthony Blinken paralajmëron Rusinë: Do merrni një përgjigje të paprecedentë nëse tentoni pushtimin e Ukrainës

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, është shprehur se nëse Rusia tenton të pushtojë Ukrainën do të përballet me një përgjigje të paprecedentë.

“Ne po shikojmë dhe jemi të përgatitur të ndërmarrim hapat nga të cilët jemi përmbajtur në të kaluarën që do të kishin pasoja masive për Rusinë”, tha Blinken për prezantuesin e Meet the Press, Chuck Todd.

Ai tha gjithashtu se një takim personal midis presidentëve Joe Biden dhe Vladimir Putin duket shumë i pamundur ndërsa Rusia vazhdon në një rrugë shqetësuese.

Kryediplomati i vendit ishte në Mbretërinë e Bashkuar këtë fundjavë ku u takua me homologët e tij në grupin e shtatë fuqive ekonomike, G7. Rusia ka tërhequr vëmendjen e botës në javët e fundit duke grumbulluar trupa dhe pajisje ushtarake në kufirin e saj me Ukrainën me shpejtësi të lehtë.

“I gjeta të gjithë aleatët tanë shumë të vendosur, si në shqetësimin e tyre të thellë për atë që Rusia mund të bëjë dhe mund të planifikojë, si dhe në vendosmërinë e tyre për të ndërmarrë hapa të fortë dhe të koordinuar nëse Rusia vepron në mënyrë agresive,” tha Blinken.

Ndërsa Biden ka thënë se përballja e njëanshme e Rusisë me forcën ushtarake është ‘jashtë tryezës’, sanksionet e rënda ekonomike, mbyllja e një tubacioni të ri gazi dhe shtimi i mbështetjes ushtarake për aleatët e NATO-s në Evropën Lindore janë hedhur të gjitha.

Zyrtarët si brenda dhe jashtë Kievit janë të shqetësuar se akumulimi është një pararendës i një pushtimi, megjithëse Moska ka mohuar çdo plan për të sulmuar shtetin satelitor ish-sovjetik./albeu.com/