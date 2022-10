Ankimi i Alibeajt për “statutin e Berishës”, ja kur do ta shqyrtojë Gjykata e Apelit

Gjykata e Apelit ka caktuar datën për çështjen e Partisë Demokratike.

Bëhet me dije se çështja e PD lidhur me ankimin e saj ndaj vendimit të datës 18.03.2021 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane, do të gjykohet më 3 nëntor të këtij viti,

Njoftimi i plotë: Ne vijim te komunikimeve mbi veprimtarine e Gjykates se Apelit Tirane, ju njoftojme se:

Ne date 3 Nentor 2022, ora 10:30, do te gjykohet ceshtja me kerkues Partia Demokratike e Shqiperise, lidhur me ankimin e saj ndaj vendimit date 18.03.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Trupi gjykues qe e shqyrton ceshtjen perbehet nga gjyqtaret: Irida Kacerja (relatore), Genti Shala dhe Emona Muçi.

P.s. kjo ceshtje lidhet me depozitimin e statutit dhe vendimeve te Kuvendit Kombetar te dates 17.07.2021.