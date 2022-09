Anija kozmike e NASA-s rreshtohet për t’u përplasur me një asteroid

Në orët vijuese, agjencia amerikane e hapësirës do të përplasë një sondë në një asteroid.

Misioni Dart i NASA-s dëshiron të shohë se sa e vështirë do të ishte të ndalonte një shkëmb të madh hapësinor që të godiste Tokën.

Demonstrimi po zhvillohet rreth 11 milion km larg, në një objektiv të quajtur Dimorphos.

Agjencia thotë se shkëmbi nuk është aktualisht në rrugë për të goditur Tokën dhe as testi nuk do ta dërgojë atë aksidentalisht në drejtimin tonë.

Përplasja është caktuar për orën 23:14 GMT, të hënën. Teleskopët do të shikojnë nga larg, duke përfshirë observatorin e ri super hapësinor James Ëebb.

Të gjithë e kemi parë se si do ta bënte Hollyëood-i, me astronautë të guximshëm dhe armë bërthamore. Por si ta mbroni Tokën nga një asteroid vrasës me të vërtetë?

Nasa është gati të zbulojë. Ideja e tij është thjesht të copëtojë anijen kozmike në një.

Mendimi është se do t’ju duhet vetëm të ndryshoni shpejtësinë e shkëmbit me një sasi të vogël për të ndryshuar rrugën e tij në mënyrë që të humbasë Tokën, me kusht që ta bëni atë mjaft përpara.

Misioni i Testit të Ridrejtimit të Dyfishtë të Asteroidit (Dart) do ta kontrollojë këtë teori me një përplasje afër kokës në Dimorphos 160 m të gjerë me mbi 20,000 km/h.

Kjo duhet të ndryshojë orbitën e saj rreth një asteroidi shumë më të madh, të quajtur Didymos, me vetëm disa minuta çdo ditë.

NASA po premton disa imazhe spektakolare nga sonda 570 kg-Dart teksa po shkon për goditjen.

Goditja e Dimorphos do të jetë mjaft sfiduese. Vetëm në rreth 50 minutat e fundit Dart do të jetë në gjendje të dallojë objektivin e tij nga Didymos 780 metra të gjerë.

Softueri i navigimit duhet më pas të rregullojë trajektoren e anijes për të bërë një goditje të drejtpërdrejtë.

Dart do të kthejë imazhe në Tokë me shpejtësinë një në sekondë, ndërsa shkon drejt “ndikimit të thellë”. Ajo që në fillim do të shfaqet si një pikë drite në foto do të rritet shpejt për të mbushur të gjithë fushën e shikimit, përpara se furnizimi të ndërpritet papritmas ndërsa anija kozmike shkatërrohet.

Për fat të mirë, ky nuk është fundi i historisë. Dart ka mbajtur me vete një kubesat italian 14 kg që u lançua disa ditë më parë. Detyra e tij është të regjistrojë se çfarë ndodh kur Dart gërmon një krater.

Fotot e tij, të shkrepura nga një distancë e sigurt prej 50 km, do të transmetohen përsëri në Tokë gjatë ditëve në vijim./albeu.com