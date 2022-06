Anëtarimi në NATO, Stoltenberg: Suedia dhe Finlanda firmosin të martën protokollin për anëtarësimin

Finlanda dhe Suedia do të nënshkruajnë zyrtarisht protokollet e tyre për anëtarësimin në NATO të martën, sipas Stoltenberg. Por ai theksoi se vendimi për anëtarësimin e tyre në aleancën ushtarake prej 30 vendesh tashmë është marrë, shkruan BBC.

Protokolli i anëtarësimit duhet të ratifikohet më pas nga të 30 parlamentet për të lejuar që të dyja vendet të bëhen pjesë e NATO-s. I pyetur nëse aleanca do të luftojë për të mbajtur unitetin me kaq shumë anëtarë të ndryshëm, ai tha: “Gjithmonë do të ketë dallime dhe për mua kjo nuk është një dobësi, ne jemi kombe demokratike.”

Ai tha gjithashtu se është e rëndësishme që anëtarët të jenë të bashkuar rreth çështjeve thelbësore.