Anëtarësimi i Suedisë dhe Finlandës, NATO fillon zyrtarisht procesin e ratifikimit

NATO ka filluar zyrtarisht procesin e anëtarësimit të Suedisë dhe Finlandës në aleancë, tha sekretari i përgjithshëm i saj Jens Stoltenberg.

Anëtarët e NATO-s të martën do të nënshkruajnë zyrtarisht protokollet e ngritjes, tha Jens Stoltenberg në një konferencë shtypi në Bruksel, pas samitit të NATO-s në Madrid javën e kaluar, ku “udhëheqësit aleatë ranë dakord të ftojnë Finlandën dhe Suedinë për t’u bashkuar me Aleancën”.

“Kjo është një ditë e mirë për Finlandën dhe Suedinë, dhe një ditë e mirë për NATO-n. Me 32 vende rreth tryezës, ne do të jemi edhe më të fortë dhe njerëzit tanë do të jenë edhe më të sigurt, pasi përballemi me krizën më të madhe të sigurisë në dekada,” ai tha.

Stoltenberg shtoi se Aleanca është e hapur për demokracitë evropiane “të cilat janë të gatshme dhe të gatshme të kontribuojnë për sigurinë tonë të përbashkët”.

Finlanda dhe Suedia i dhanë fund neutralitetit të tyre dekadash kur aplikuan për t’u bashkuar me NATO-n pas pushtimit rus të Ukrainës, i cili u prit nga disa kundërshtime nga presidenti turk Rexhep Taip Erdogan, i cili i akuzoi ata për strehimin e “organizatave terroriste” kurde.

Javën e kaluar, Turqia hoqi kundërshtimin e saj pasi u nënshkrua një memorandum i përbashkët midis tre vendeve, duke nënvizuar angazhimin e tyre për të mbështetur plotësisht njëri-tjetrin kundër kërcënimeve ndaj sigurisë së tyre./albeu.com