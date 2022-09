Aneksimi i territoreve ukrainase nga Rusia, Begaj: Lajm i keq për paqen dhe rendin botëror

Presidenti Bajram Begaj ka reaguar për aneksimin e territoreve ukrainase nga Rusia.

Begaj gjatë një postimi në Twitter ka dënuar shkeljen e përsëritur të integritetit territorial të Ukrainës nga ana e Rusisë, teksa e quan lajm të keq për paqen dhe rendin botëror, veprimin e fundit të Rusisë.

“Dënoj me forcë shkeljen e përsëritur të integritetit territorial të Ukrainës nga ana e Rusisë. Sfida e hapur dhe flagrante e Rusisë ndaj ligjeve dhe komunitetit ndërkombëtar është lajm i keq për paqen dhe rendin botëror”, shkruan Begaj në Twitter.

Strongly condemning Russia’s repeated violation of Ukraine’s territorial integrity. The open & flagrant defiance of international laws & community by Russia is bad news for world peace and order. https://t.co/2YHaLrmMC5

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) September 30, 2022