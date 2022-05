Analizë: Pse anëtarësimi i Finlandës në NATO është një lajm i keq për Putinin

Përpara se presidenti rus Vladimir Putin të pushtonte Ukrainën, ai e bëri të qartë besimin e tij se NATO-ja ishte afruar shumë me Rusinë dhe se duhej të largohej në kufijtë e saj të viteve 1990, përpara se disa vende që ose fqinjë me Rusinë ose ishin ish-shtete sovjetike t’i bashkoheshin aleancës ushtarake.

Rusia aktualisht ndan rreth 755 milje kufiri tokësor me pesë anëtarë të NATO-s, sipas aleancës.

Pranimi i Finlandës do të nënkuptonte që një komb me të cilin Rusia ndan një kufi prej 800 miljesh do të bëhej zyrtarisht në linjë ushtarake me Shtetet e Bashkuara.

Jo vetëm që ky do të ishte një lajm i keq për Kremlinin, por shtimi i Finlandës do të ishte mjaft mirë për NATO-n.

Pavarësisht nga popullsia e saj relativisht e vogël, Finlanda është një fuqi serioze ushtarake që ka qenë jozyrtarisht e lidhur me Perëndimin.

Ushtria e saj ka përdorur për dekada pajisje të blera nga SHBA që janë në përputhje me aleatët e NATO-s, që do të thotë se mund të bashkohet lehtësisht me misionet e NATO-s nëse vendos ta bëjë këtë./Marrë nga CNN, albeu.com