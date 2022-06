Analizë: Juventus dështoi sezonin dhe shënoi 28 gola më pak se i kaluari. A ndikoi largimi Ronaldos apo dështoi Allegri?

Përshtati në shqip Albeu Sport

Juventusi jetoi një vit pa Ronaldon. Gjithçka duket të jetë e qartë, por Ronaldo i është shumë i madh dhe kontradiktor për të vlerësuar pasojat e ndarjes me një strukturë të thjeshtuar.

Allegri u ankua se largimi i papritur i Ronaldos e zhgënjeu Juventusin

Para së gjithash, është e nevojshme të shprehet fakti. Juve përsëri nuk e fitoi kampionatin, humbi të gjitha finalet e brendshme dhe e mbylli sezonin pa trofe për herë të parë në 11 vjet.

Një nga shpjegimet e njohura është ikja e papritur e Ronaldos. Allegri pas kthimit e shpalli Dybalan qendër të projektit. Cristiano humbi statusin e tij të privilegjuar, por besoi në të vetëm pasi u la në stol në ndeshjen e parë. Njohja me konkurrencën e ndershme përfundoi papritur: portugezi theu premtimin dhe iku në Mançester disa ditë para mbylljes së dritares së transferimit, shkruan albeu.com.

Si zakonisht, humbja e paplanifikuar krijoi probleme. Së pari, mungesa e krahëve të majtë e detyroi Allegrin të braktiste 4-3-3 dhe të eksperimentonte me kalimin e sezonit. Së dyti, pati një mungesë në sulm. Gjatë gjithë vitit të kaluar, Juve luajti me një qendërsulmues të specializuar dhe vuajti për shkak të mungesës së një zëvendësuesi për Moraten. Pamundësia e rotacionit u bë një nga problemet e Pirlos. Keane e zgjidhi atë. Ai nuk erdhi në vend të Ronaldos, por në stol, por ikja e Cristianos e mbajti deficitin deri në dimër.

Shumë e konsiderojnë të gjithë këtë si një arsye të rëndësishme për sezonin e dështuar. Madje Allegri tha: “Kur Ronaldo u largua tre ditë para mbylljes së merkatos, nuk ishte e lehtë. Ai na e bëri jetën të vështirë”. Por Massimiliano është i njohur për aftësinë e tij për të luajtur me mençurinë konvencionale për të mbrojtur veten nga presioni. Këtu fjalët e tij janë më shumë si një justifikim sesa një shpjegim.

Në të njëjtën intervistë të majit, ai tha: “Tani i njoh lojtarët. Do të ketë më shumë shanse për Scudetton sezonin e ardhshëm”. Natyrisht, nëse trajneri ka qenë i njohur me karakteristikat e lojtarëve për kaq gjatë, mbajtja e njërit prej tyre, veçanërisht jo e rëndësishme sistematike, nuk do të kishte ndryshuar asgjë. Allegri e kuptoi shumë vonë se çfarë mund të bënte skuadra. Ronaldo definitivisht nuk është fajtor për faktin se në nëntë muaj Juventus nuk kishte ide të qarta në lojë.

Juventus shënoi 28 gola më pak se një vit më parë. Ju mungon Ronaldo?

Vitin e kaluar, Juventus shënoi 108 gola në të gjitha garat, këtë vit, 80. Performanca u ul me 26%.

Duket si një arsye e mirë për të kujtuar 36 golat e portugezit, por ka një nuancë të rëndësishme: në verë Juventusi ndryshoi sërish trajner. Është e pamundur të nxirren përfundime pa u përshtatur me stilin e lojës. Është e rëndësishme të kuptohet se çfarë e shkaktoi saktësisht rënien, mungesa e Ronaldos ose prania e Max Allegrit.

Së pari, le të flasim për një fakt të pamohueshëm: Ronaldo nuk është një krijues. Sezonin e kaluar ai bëri 2 asistime. Kjo është tre herë më pak se mesatarja e lojtarëve të tjerë sulmues të Juves.

Juventusi humbi pikërisht në krijim. Sezonin e kaluar. Një vit më parë, skuadra e dërgonte topin më shpesh te porta.

Ikja e portugezit nuk ndikoi në cilësinë e përgjithshme: Juve kaloi në një komponent që Ronaldo nuk ndikoi aspak.

Ekziston një mit që Ronaldo shpërqendroi mbrojtësit dhe kështu e bëri më të lehtë për partnerët sulmues. Kjo nuk është e vërtetë

Për të kuptuar, le të shohim golat e Federico Chiesa. Këtë sezon, efikasiteti i tij ka rënë nga 211 në 301 minuta për top. Për një lojtar që kalon nga sistemi sulmues në futbollin e Allegrit, një rënie e tillë është brenda kufijve normalë, por për çdo rast, le të kontrollojmë: ishte shpërthimi i vitit të kaluar për shkak të ndihmës së Ronaldos?

Këtu, për shembull, goli i parë i Chiesa-s në Serie A. Pamja e ekranit është marrë në momentin e kalimit. Ju lutemi vini re: Ronaldo del jashtë loje, qendërmbrojtësit nuk i kushtojnë vëmendje. Por Morata ndihmon: ai shpërqendron dy mbrojtës menjëherë.

Ndeshja ndaj Milanit: Ronaldo qëndron në qëndër dhe nuk ndikon në asnjë mënyrë strukturën e mbrojtjes.

Goli i dytë i Milanit: Frabobta dhe Ramsey i ndalin mbrojtësit, dhe Ronaldo paraziton lëvizjen e tyre dhe shkon fshehurazi në shtyllën e largët, duke llogaritur në një pasim, por Chiesa do të shënojë vetë.

Supozohej se e gjithë linja e sulmit kompenson golat e Ronaldos, dhe kështu ndodhi

Kur Ronaldo u kthye në Britani, Christian Vieri tha: Juventus humbi 25-30 gola në një sezon. Dikush do të duhet t’i shënojë ato për të.”

Pikat e mëparshme vërtetuan se rënia e performancës nuk është për shkak të largimit të Ronaldos, është një lojë pasive dhe mungesë idesh. Ku shkuan qëllimet e tij atëherë?

Mënyra më e lehtë për ta vërtetuar këtë do të ishte duke krahasuar efektivitetin e sulmuesve këtë sezon dhe sezonin e kaluar. Por ne kemi zbuluar tashmë se krahasimi i performancës së Allegrit me atë të Pirlos është po aq i drejtë sa nënvlerësimi i performancës së Ronaldos për shkak të numrave të LeBron James. Allegri e toleron futbollin, Pirlo e luan atë. Shumë stile të ndryshme. Që krahasimi të jetë i saktë, nevojiten dy versione të Max Allegrit ekipet 2018/19 dhe 2021/22.

Po, formacionet janë të ndryshme, por trajneri dhe stili janë identikë, që do të thotë se lojtarët kanë mundësi përafërsisht të barabarta për të provuar veten.

Në sezonin 2018/19, linja sulmuese shënoi 59 gola në 51 ndeshje në të gjitha garat. Këtë vit, lojtarët sulmues kanë shënuar 56 gola në 52 ndeshje. Numrat janë pothuajse të barabartë.

Ikja e Ronaldos nuk pati asnjë ndikim në potencialin sulmues Juves. Ai grumbulloi fuqinë sulmuese të të gjithë ekipit në statistika të mahnitshme personale, por nuk krijoi vlerë shtesë, dhe me largimin e tij, golat thjesht u përhapën në të gjithë sulmin. Juve u kthye në një nga skuadrat më joparimore të sezonit për shkak të ndryshimit të trajnerit. /albeu.com/