Analizë: A mund të jetë shpallja e luftës “vdekja” e Putinit?

Nga Dominic Waghorn, Sky News

Dita e Fitores ka një vend pothuajse të shenjtë në kalendarin rus. Rusët nuk kanë më ideologji për t’u mbledhur, nëse e kanë pasur ndonjëherë, pas kalimit të Luftës së Ftohtë. Vendi është i madh, më i madhi në botë dhe gjeografikisht dhe kulturalisht i pangjashëm. Por të gjithë njerëzit e saj mund të bien dakord për një gjë: rëndësinë e kësaj dite kur kujtojnë të rënët e Luftës së Madhe Patriotike.

Jo më pak sepse 27 milionë qytetarë sovjetikë, tetë milionë e gjysmë prej tyre ushtarë, vdiqën në luftën epike kundër Gjermanisë naziste. Çdo familje ruse ka një të afërm për të kujtuar. Dhe trauma kombëtare ndezi përgjithmonë cenueshmërinë e krahut perëndimor të Rusisë ndaj pushtuesve për një komb të tërë, siç kishte bërë lufta me francezët në shekullin më parë.

Por parada e tankeve, avionëve dhe ushtarëve këtë vit do të ketë një rëndësi tjetër të madhe këtë vit. Vladimir Putin përballet me një sfidë dhe bota do të shikojë se si ai e trajton atë.

Ai u ka thënë njerëzve të tij për vite me radhë se ata kanë ushtrinë më të madhe në botë. Burrat dhe materiali që po parakalojnë nëpër Moskë çdo vit, thotë ai, ndjellin zili te kombet rivale. Ata kanë armë që askush tjetër nuk i ka.

Dhe ai u ka thënë atyre se ushtria po përdoret në një “operacion special ushtarak” në Ukrainë. Por ky operacion ka vazhduar tash e dy muaj e gjysmë. Rusët do të duan të dinë se çfarë është arritur. Çfarë ka për të treguar për të gjitha miliardat e shpenzuara për ushtrinë e re të përmirësuar të Rusisë që mundi botën në provën e saj të parë të armëve?

Gazetari Mikhail Reuben i uebsajtit të pavarur të lajmeve Proekt i tha Sky News se zoti Putin e ka bërë kujtesën e fitores në Luftën e Dytë Botërore në qendër të sundimit të tij.

“Ai kurrë nuk kishte asnjë ideologji, ai është një populist klasik. E vetmja ideologji që autoriteti rus kishte për 20 vitet e fundit ishte fitorja mbi nazizmin në 1945, e cila është vërtet e rëndësishme për popullatën ruse.”

Putin e ka ndërthurur luftën e tij në Ukrainë me luftën e Rusisë me Gjermaninë. Forcat ruse të sigurisë që patrullojnë Moskën këtë vit kanë shiritin portokalli dhe të zi të përdorur në vitet e mëparshme për të përkujtuar Ditën e Fitores të qepur me shkronjën Z ​​mbi supet e tyre, simboli i ushtrisë ruse në Ukrainë.

Pankartat në të gjithë kryeqytetin kanë të vendosura së bashku datat 1945 dhe 2022.

Kështu, ndërsa ata shikojnë paradën dhe kujtojnë lavditë dhe sakrificat e së kaluarës, rusët do të kenë shumë arsye për të pyetur veten se çfarë është arritur në Ukrainë.

“Në Ditën e Fitores ai duhet të thotë diçka për një fitore”, thotë Ruben. “Mendoj se do të gënjejë se fushata shkon shumë mirë sepse populli është në pritje të suksesit sepse askush nuk e priste fare një fushatë të gjatë”.

Të tjerë presin që Putin të shkojë më tej në fillim dhe të zgjerojë luftën e tij. Ai mund të shpallte zyrtarisht luftë dhe të shpallte një mobilizim të përgjithshëm dhe ta vendoste vendin e tij në një bazë lufte. Kjo megjithatë, thonë vëzhgues si Ruben, do të ishte e mbushur me rrezik politik.

“Do të ishte vdekja e Putinit nëse ai thotë diçka për një fushatë të madhe që kërkon që popullata ruse të marrë pjesë në luftë. Kjo do të ishte absolutisht ndryshe nga ajo që ai tha për muajt e fundit. Kjo do ta vriste atë.”/ albeu.com