Analiza e CNN: Pse sulmi i Putinit ndaj Ukrainës do të tronditë Amerikën dhe botën

Lufta në Ukrainë nisi zyrtarisht mëngjesin e ditës së sotme, teksa ushtria ruse mësyu në fqinjin e saj perëndimor.

Pikërisht kur diplomatët në një takim të minutës së fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po luteshin për paqe, zjarri rus filloi të binte mbi Ukrainë.

Në një natë të tmerrshme, të shënuar nga një fjalim i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky që ndihej si një eulogji për një demokraci, dekada paqeje midis kombeve në tokën evropiane përfunduan me shpërthime të forta në qytete të shumta të Ukrainës. Brenda pak orësh, një video e drejtpërdrejtë tregoi një kolonë automjetesh ushtarake që kalonin në vend nga Bjellorusia, ku trupat ruse ishin grumbulluar. Dhe shpërthimet me bubullimë shpërthyen shpejt mbi kryeqytetin Kiev, ndërsa sirenat e sulmit ajror vajtuan, duke paralajmëruar një krizë të re të rrezikshme për një botë tashmë të tronditur nga trazirat.

Sulmi prej kohësh i frikshëm i Presidentit Vladimir Putin do të ketë jehonë përtej Rusisë dhe fqinjit të saj demokratik. Do të sjellë pasoja, duke përfshirë rritje të dhimbshme në çmimet tashmë të larta të gazit për amerikanët që luftojnë për të lundruar nga një pandemi që ndodh një herë në shekull. Dhe mund të ringjallë një Luftë të Ftohtë që dikur dukej një relike e historisë, duke krijuar një përplasje të re të pasigurt midis SHBA-së dhe Rusisë, fuqive më të mëdha bërthamore në botë. Presidenti Joe Biden do të zbulojë grupin më ndëshkues të sanksioneve të vendosura ndonjëherë kundër Rusisë kur t’i drejtohet kombit më vonë të enjten.

“(Pushtimi ka filluar,” u tha gazetarëve Anton Gerashchenko, një këshilltar i ministrit të brendshëm të Ukrainës, duke përshkruar sulmet me raketa në aeroportet dhe selitë ushtarake në Kiev, ndërsa ekipet e CNN në terren dëshmuan shpërthime dhe zjarr artilerie diku tjetër në fillim të një Konflikti që SHBA ka paralajmëruar mund të kushtojë mijëra jetë civilë.

Putin, në një fjalim të paplanifikuar televiziv, i mbushur me pretendime të rreme për gjenocidin e kryer kundër rusëve etnikë në rajonet lindore të Ukrainës, deklaroi një operacion për “çmilitarizimin dhe denazifikimin e Ukrainës”. Keqbërja e tij kujtoi manovrat e errëta të diktatorëve në vitet 1930 që e futën botën në luftë. Referenca e tij për nazistët ngriti idenë e spastrimeve politike dhe sugjeroi një mentalitet që në dukje i afrohej paranojës.

Ishte momenti surreal kur një lider i traumatizuar dhe i fiksuar nga kolapsi i Bashkimit Sovjetik, të cilin e dëshmoi si oficer i KGB-së në ish-Gjermaninë Lindore, nisi një betejë për t’u hakmarrë ndaj forcave të historisë dhe për të fshirë liritë dhe demokracinë. të një populli të një kombi të pavarur, sovran.

Ukraina është një ish-republikë sovjetike që shkoi në rrugën e saj pas rënies së komunizmit dhe hoqi dorë nga armët bërthamore në këmbim të garancive të sigurisë të shkelura tani nga Moska. Ai dëshiron një të ardhme në Perëndim, por Putin e sheh kërkimin e tij për demokraci si një kërcënim për sundimin e tij autokratik dhe dëshiron të sigurojë që vendi të mos e arrijë kurrë ëndrrën e tij për anëtarësim në NATO.

Amerika papritmas përballet me një krizë të re të rrezikshme

Përveç sfidës ndaj rendit botëror të udhëhequr nga SHBA-ja dhe asaj që dikur njihej si bota e lirë, amerikanët do të paguajnë një çmim për këtë sulm, megjithëse ata nuk janë, si populli i Ukrainës, që vihen nën kritika.

Çmimet më të larta të gazit dhe inflacioni janë të sigurta. Nafta u ngjit mbi 100 dollarë për fuçi pothuajse sapo filloi sulmi rus.

Dhe meqenëse Putini kishte kërkuar tërheqje nga NATO në ish-shtetet satelitore sovjetike që i ishin bashkuar organizatës, kjo është gjithashtu kriza e Amerikës. Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa për të luftuar Rusinë drejtpërdrejt në Ukrainë, duke pasur parasysh se si një anëtare jo-anëtare e NATO-s, Ukraina nuk gëzon garancitë e ndërsjella të mbrojtjes të aleancës. Por është pothuajse e sigurt se Uashingtonit do t’i duhet të dërgojë trupa për të forcuar aleatët e tij evropianë dhe në bazat që ata filluan të largoheshin 30 vjet më parë. Vendet baltike të Letonisë, Lituanisë dhe Estonisë duken papritur të prekshme dhe, ndryshe nga Ukraina, janë anëtarë të NATO-s që SHBA-ja është e detyruar të mbrojë nga traktati. Ekziston gjithashtu mundësia e një kryengritjeje të financuar nga SHBA në Ukrainë, duke rritur mundësinë e rrezikshme të një lufte të re ndërmjet Uashingtonit dhe Moskës.

Më gjerësisht, sulmi i Putinit ndaj Ukrainës është një sfidë tjetër për fuqinë globale të Amerikës dhe konceptin e një bote të lirë dhe demokratike që shumëfishon ndikimin e saj. Demokracia liberale tani përballet me një sfidë të frikshme, jo vetëm nga një Rusi revanshiste, por nga një superfuqi autoritare në rritje në Kinë. Dhe ndryshe nga koha e Luftës së Ftohtë, kur të gjitha palët qëndruan të patundura përballë një lufte 40-vjeçare kundër komunizmit, vetë demokracia e Amerikës po lëkundet, e kërcënuar nga një ish-President që u përpoq të kapej pas pushtetit.

Në shenjë të strukturës së shkatërruar të unitetit kombëtar të SHBA-së, ish-Presidenti Donald Trump, i ri nga deklarimi i Putinit një “gjeni” të martën, thirri shpejt Fox dhe gënjeu se një “zgjedhje e manipuluar” në SHBA i shaloi amerikanët me një president të paligjshëm. dhe trimëroi liderin rus — mbi të cilin ai vetë ishte gjithmonë i gëzuar.

Një adresë prekëse

Natyra e vërtetë e sulmit rus dhe rëndësia e tij për pjesën tjetër të botës, shkëlqeu përmes një fjalimi prekës të Zelensky, i cili tha se e kishte telefonuar Putinin më herët dhe kishte vetëm heshtje në linjë.

Duke iu lutur popullit të Rusisë në gjuhën e tyre, Zelensky tha: “Ju thuhet se ky zjarr do të çlirojë popullin ukrainas. Por populli ukrainas është i lirë.”

Presidenti ukrainas, një ish-komedian tani i akuzuar për rrëfimin e një tragjedie kombëtare, u tha rusëve: “Ne duam ta përcaktojmë historinë tonë vetë. Në paqe, qetësi dhe ndershmëri.” Dhe në një gjendje të frikshme mënjanë, disa orë përpara se armët të shpërthejnë përsëri mbi një kontinent të njollosur me gjakun e miliona njerëzve të humbur në luftërat e tiranëve, Zelensky vuri në dukje mësimin se betejat e lokalizuara rrallë qëndrojnë të tilla në një rajon të mallkuar nga historia — një pikë e nënvizuar nga dhjetëra mijëra varre amerikane në Evropë nga dy luftërat botërore. “Ky hap mund të bëhet fillimi i një lufte të madhe në kontinentin evropian,” tha ai.

Ish-sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, William Cohen, duke folur për Anderson Cooper të CNN, bëri një pikë të ngjashme. “Nisja e një lufte në një vend të thatë, si të thuash, mund të ndezë një zjarr të egër”, tha ai.

Një rrezik për Putinin

Shtrirja dhe kohëzgjatja e operacionit të udhëhequr nga dhjetëra mijëra trupa ruse të grumbulluara rreth Ukrainës nuk është ende e sigurt. Por qëllimi i tij është i qartë. Një udhëheqës autokratik rus ka bërë zgjedhjen për t’u privuar miliona ukrainasve nga e drejta e tyre për të marrë vendimet e tyre për vendin e tyre dhe të ardhmen e tij. Preferenca e tyre e dukshme është që të mos sundohen nga Rusia.

Një zyrtar i lartë amerikan i njohur me inteligjencën më të fundit amerikane tha se vlerësimi i hershëm ishte se ky ishte fillimi i pushtimit të plotë rus të parashikuar prej kohësh nga Shtetet e Bashkuara.

Putini është kundërshtuar prej kohësh kundër asaj që ai e sheh si mungesë respekti nga Amerika pas Luftës së Ftohtë dhe zgjerimit lindor të NATO-s për të përfshirë ish-aleatët sovjetikë si Polonia, Rumania dhe Hungaria. Kjo shpjegon pse konflikti mund të jetë i vendosur në Ukrainë, por është gjithashtu një sfidë më e gjerë për Uashingtonin.

Në mjegullën e hershme të luftës, është shumë herët për të treguar shkallën e rezistencës me të cilën do të përballeshin rusët, nëse do të rrëzonin qeverinë në Ukrainë, ose nëse pushtimi i paligjshëm mund të shkaktonte një kryengritje që mund të vriste trupat ruse dhe të krijonte kushte që mund të sfidojnë regjimin e Putinit.

Një ekspert i Rusisë, ish-oficer i lartë i CIA-s, Paul Kolbe, tha se pushtimi i një kombi që është më i madh se Franca apo Gjermania mund të krijonte një situatë të paqëndrueshme për rusët dhe ishte një kumar i madh.

“Putini do të përpiqet të gëlltisë një gjembacc këtu dhe do të jetë e vështirë për ariun rus ta tresë atë”, tha Kolbe për Erin Burnett të CNN.

“Ky është një konflikt që do të zgjasë me muaj dhe vite, pavarësisht nëse pushtimi shkon mirë për Putinin apo jo. Ai do të ndryshojë formën e Evropës dhe do të vendosë linja të qëndrueshme konflikti brenda Ukrainës dhe në kufijtë e Ukrainës me Perëndimin”, shtoi ai.

Pak çaste para fillimit të sulmit, diplomatët ishin mbledhur në dhomën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për një takim të kryesuar, në një turp të hidhur të orarit të organizmit botëror, nga ambasadori rus.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres bëri një lutje të fundit që urdhrat e pushtimit të kundër-urdhëroheshin.

“Unë kam vetëm një gjë për të thënë nga thellësia e zemrës sime. President Putin, ndaloni trupat tuaja të sulmojnë Ukrainën. Jepini paqes një shans. Shumë njerëz tashmë kanë vdekur.”

Tashmë ishte tepër vonë.