Amnistia penale, Manja: Vetëm për ata që kanë vepra të lehta, jo për ata që kanë kryer krime të rënda

Ministri i drejtësisë Ulsi Manja, duke folur në Komisionin e Sigurisë theksoi se po përgatitet një amnisti penale për disa nga të burgosurit, që kanë kryer vepra të lehta penale.

Ai e bëri të qartë se as nuk ka patur dhe as nuk do të ketë aministi penale për të gjithë ata persona që kanë kryer vepra të rënda penale.

Sipas tij askush nuk duhet të aludojë se amnistia po bëhet për të boshatisur burgjet.

“As ka patur dhe as nuk do të ketë amnisti penale për personat që janë dënuar për vepra të rënda penale. Flitet për aministi për persona që kanë kryer vepra të lehta penale. Nëse do të ketë amnisti penale do të ketë për persona për vepra të lehta penale, asnjë tjetër nuk përfiton. Askush mos i mbajë veshët ngritur nga banorët rezidentë atje se do të ketë aministi për boshatisjen e burgjeve”, tha Manja.