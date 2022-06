Amber Heard kapet duke mbajtur shënime për Johnny Deep, pa prekur stilolapsin në letër (VIDEO)

Një video është bërë tejet virale në rrjetet sociale, teksa ish-bashkëshortja e Johnny Depp, Amber Heard, teksa bënte sikur mbante shënime në gjyqin ndaj Deep.

Kështu që nuk mund të kalonte pa u vënë re fakti që aktorja e “Aquaman” mbajti disa shënime gjatë fjalimeve finale të së premtes, duke lënë shumë të pyesin se çfarë saktësisht po shkruan.

Videoja u bë shpejt virale në Twitter, ku duket se tregon yllin duke pretenduar se ka vënë në dukje disa gjëra, ndërsa në fakt ai nuk shkruante asgjë.

Amber writing down all the things Johnny did to her

Translation = nothing #JohnnyDeppVsAmberHeard #JusticeForJohnny #verdictwatch #AmberHeard #jonnydepp #OpEd #DeppVsHeard #DeppVHeardTrial #DeppHeardTrial pic.twitter.com/dCfuM8LoRJ

— SAS 🏴‍☠️ (@Shaniente12) May 28, 2022