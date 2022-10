Ambasadorja Yuri Kim: E pranoj, më pëlqen rakia dhe muzika popullore

Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, Yuri Kim, përmes një postimi në Tëitter ka shkruar se i pëlqen kënga dhe vallet popullore, si dhe rakia.

“Më lejoni të konfirmoj “lajmin”: Vërtet i dua këngët dhe kërcimet popullore shqiptare, më pëlqen të pi raki apo kafe me miqtë kudo që shkoj dhe e dua Shkodrën dhe shumë vende të tjera në këtë tokë të bukur shqiponjash, Shqipëri” , shkruan Kim.

Let me confirm the “news” 😂 : I do indeed love Albanian folk songs and dancing, I love sharing a raki or coffee with friends wherever I go, and I love #Shkoder and so many other places in this beautiful land of eagles #shqiperia 🇺🇸 ❤️ 🇦🇱

