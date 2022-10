Ambasadorja Kim takon gjyqtarët e GJKKO: Ju nxis të bëni punën me ndershmëri

Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka zhvilluar ditën e sotme një takim me gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Përmes një postimi në Facebook, Ambasada amerikane ka ndarë detaje nga takimi.

Ambasadorja pasi i ka falënderuar gjyqtarët për punën e tyre, i ka kërkuar që të punojnë me ndershmëri.

Sipas saj Shqipëria është duke ecur përpara, edhe pse me vështirësi.

“Nuk mund të theksojmë mjaftueshëm rëndësinë e një gjyqësori të drejtë, të paanshëm dhe të guximshëm, jo vetëm për popullin shqiptar, por edhe për miqtë dhe aleatët e tyre. Shqipëria po ecën përpara, jo pa vështirësi, por megjithatë po ecën. Rruga përpara, është e vetmja rrugë për të moshuarit shqiptarë, të cilët nuk hoqën kurrë dorë nga shpresa dhe për djemtë dhe vajzat e reja, të cilët kanë aq shumë nevojë për të. E nxis çdo gjyqtar dhe prokuror të këtij vendi që ta bëjë punën e tij me ndershmëri, duke zbatuar pa mëdyshje ligjin, me guxim dhe krenari. Ne do të qëndrojmë krah jush, do të vazhdojmë të luftojmë bashkë me ju”.