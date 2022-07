Ambasadorja Kim takon Ballukun në cilësinë e zv.kryeministres: Porositë që i la

Ambasadorja e SHBA, ka zhvilluar një takim me ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

Kim e ka takuar Ballukun, pasi kjo e fundit mori postin e zv.kryeministres dhe porosia kryesore që i la është luftimi i korrupsionit.

“U takova me Belinda Ballukun sot për ta uruar për portofolin shtesë si zëvendëskryeministre. Ne mezi presim forcimin e bashkëpunimit në të gjitha frontet, duke përfshirë përgjigjen ndaj sfidave ndaj sigurisë së ushqimit dhe energjisë në shkallë globale të shkaktuar nga lufta e pajustifikuar e Rusisë kundër Ukrainës.

Gjithashtu konfirmuam bashkëpunim të fortë me SHBA në lidhje me sulmin e fundit kibernetik kundër Shqipërisë. Ekspertët amerikanë nga agjenci të ndryshme po mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të kryer mjekësi ligjore të plotë; rritja e sigurisë kibernetike për të mbrojtur qeverinë dhe qytetarët; dhe parandaloni përsëritjen.

Theksova rëndësinë e hapave më konkretë për të çrrënjosur korrupsionin, për t’u siguruar që zyrtarët të veprojnë sipas standardeve më të larta dhe të zbatojnë reformën në drejtësi. Ashtu si Presidenti i SHBA Biden e ka bërë të qartë, SHBA e sheh korrupsionin si një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe ne do të ndërmarrim veprime në përputhje me rrethanat”, shkruan Kim në Twitter.

1/3 Met @BallukuBelinda today to congratulate her on additional portfolio as Deputy PM. We look forward to strengthening cooperation on all fronts, including in response to challenges to food & energy security on a global scale caused by Russia’s unjustified war on Ukraine.

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 29, 2022