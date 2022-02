Ambasadorja Kim pret në zyrë Gjekmarkajn, zbulohet motivi i takimit

Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri Yuri Kim ka pritur në takim deputetin demokrat Agron Gjekmarkaj.

Kim shkruan në “Twitter” se e ka uruar për postin e tij të ri si nënkryetar Kuvendi.

“Kënaqësi që u takove me deputetin e PD-së Argon Gjekmarkaj sot. I uroj gjithë të mirat në përgjegjësitë e reja drejtuese si nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe presim një bashkëpunim të fortë me SHBA”, shkruan Kim./albeu.com

Pleased to meet with @pdshqiperi MP Agron Gjekmarkaj today. We wish him all the best in his new leadership responsibilities as Deputy Speaker @KuvendiSH & look forward to strong 🇺🇸 🇦🇱 cooperation. pic.twitter.com/vrFGFUoaej

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) February 9, 2022