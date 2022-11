Ambasadorja e SHBA-ve në OKB viziton Shqipërinë

Ambasadorja Linda Thomas-Greenfield, përfaqësuesja e SHBA-ve në Kombet e Bashkuara, do të udhëtojë në Shqipëri dhe Poloni nga data 6 deri më 9 nëntor për të ripërsëritur mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për këta dy aleatë të vendosur që po punojnë me SHBA për t’iu përgjigjur krizës së shkaktuar nga masat brutale të Rusisë në luftën kundër Ukrainës.

Në takimet e saj me zyrtarë qeveritarë, ambasadorja Thomas-Greenfield do të falënderojë aleatët e SHBA për mbështetjen ndaj popullit të Ukrainës dhe duke mbrojtur parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara.

Ajo do të diskutojë gjithashtu se si ne mund të forcojmë bashkëpunimin tonë në prioritete të tjera të përbashkëta, duke përfshirë forcimin e energjisë dhe sigurisë ushqimore, forcimin e aleancës transatlantike dhe mbajtjen e Rusisë përgjegjëse për mizoritë.

Në takimet me liderët shqiptarë, ambasadorja Thomas-Greenfield do të përcjellë mirënjohjen e saj për lidershipin e jashtëzakonshëm që Shqipëria ka treguar si anëtare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një gamë të gjerë çështjesh në mbarë botën.

Ndërsa vizita e saj vjen në kuadër të 100-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike SHBA-Shqipëri, ambasadorja Thomas-Greenfield do të diskutojë gjithashtu mënyrat për të forcuar partneritetin SHBA-Shqipëri në takime me zyrtarë të lartë shqiptarë.

Në Poloni, ambasadorja Thomas-Greenfield do të takohet me zyrtarë dhe partnerë humanitarë dhe do të vëzhgojë operacionet humanitare të OKB-së që mbështesin më shumë se 1.4 milionë refugjatë nga Ukraina.