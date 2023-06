Ambasadori i BE thirrje Kosovës: Kthehuni te dialogu me Serbinë

Ambasadori i Bashkimit Europian në Kosovë, Tomas Szunyog, i ka bërë thirrje Kuvendit të Kosovës të ketë prioritet reformat në lidhje me BE-në.

“Diskutuan me Komisionin për Integrim në BE për progresin e Kosovës drejt BE-së dhe i bëmë thirrje Kuvendit që të ketë prioritet reformat në lidhje me BE-në”, ka shkruar ai në Twitter.

Discussed w/ the #EU integration committee 🇽🇰Kosovo’s progress towards the EU and called on the Assembly to prioritise 🇪🇺EU-related reforms. We also discussed the situation in the north and I reiterated the call for return to dialogue. pic.twitter.com/gRJZkAP3Hx

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) June 8, 2023