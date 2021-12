Ambasada gjermane në Tiranë jep lajmin e mirë për takimet e vizave, lexoni kush përfiton (FOTO LAJM)

Ambasada gjermane në Tiranë ka ndarë lajmin e mirë për shtetasit shqiptarë që kërkojnë takime për viza pune.

Sipas përfaqësisë gjermane këtu, do të jenë familjarët të cilët do të përfitojnë, pasi do të jetë një kategori e re regjistrimi që do të quhet “Bashkim familjar me shtetas gjerman dhe europian”.

Postimi i Ambasadës Gjermane:

Sektori i Vizave informon se duke filluar nga ❗01.01.2022 ❗ do të ketë një kategori të re regjistrimi në sistemin e takimeve. Kategoria “Bashkim familjar me shtetas gjerman dhe europian” u mundëson aplikuesve që synojne bashkim familjar me bashkeshortët ose femijët gjerman dhe europian lënien e nje takimi me te shpejte”./albeu.com/